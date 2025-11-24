lunes 24  de  noviembre 2025
INMIGRACION

Protesta frente al centro de detención Krome deja 31 arrestos en Miami-Dade

Manifestantes aseguran que defienden el derecho de sus comunidades a vivir sin miedo

Imagen referencial de manifestantes&nbsp; a la entrada del centro de detención de Krome.

Cortesía Amado Hernández Ordoñez

Cortesía Amado Hernández Ordoñez
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. - Un total de 31 personas fueron arrestadas el sábado durante una protesta realizada frente al Centro de Detención Krome, en el condado Miami-Dade, luego de que manifestantes bloquearan el acceso principal a la instalación, informaron las autoridades.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDSO), los agentes intervinieron tras recibir reportes de que varios participantes obstruían la entrada del centro y se negaban a retirarse pese a múltiples advertencias oficiales.

La manifestación fue organizada por Sunrise Movement, cuyos integrantes portaban fotografías de personas fallecidas en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como pancartas con mensajes críticos hacia la agencia federal. Durante el evento, los activistas denunciaron lo que califican como un trato “cruel e inhumano” hacia miembros de la comunidad migrante.

En un comunicado, Carly Shaffer, organizadora del movimiento, acusó a ICE de utilizar prácticas de intimidación contra la población civil. Por su parte, Manu Guerrero, representante de Sunrise Movement Miami, afirmó que los jóvenes participantes rechazan “un futuro en el que amigos y familiares puedan desaparecer sin previo aviso” y defendió el derecho de las comunidades a vivir sin miedo.

Los funcionarios públicos señalaron que, si bien respaldan el derecho a la protesta pacífica, subrayaron la necesidad de garantizar la seguridad pública y el acceso sin interrupciones a instalaciones consideradas críticas.

Según el informe oficial, tras ignorar reiteradas órdenes de dispersión, varios protestantes fueron detenidos por presunto allanamiento. No se reportaron personas heridas durante el operativo.

