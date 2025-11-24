lunes 24  de  noviembre 2025
CINE

Filme "No alimentes a los niños" se estrena en la cartelera venezolana

De la hija del maestro Steven Spielberg, Destry Allyn Spielberg, llega esta propuesta de horror clásico con elementos contemporáneos

Escena del filme No alimentes a los niños.&nbsp;

Escena del filme "No alimentes a los niños". 

Cortesía/Mundo D Película
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Históricamente, el género terror es al que más le cuesta ser reconocido en la temporada de premios. Sin embargo, la industria, y específicamente, La Academia ha cambiado el panorama en años recientes. Filmes como Get Out y La Sustancia se han llevado en sus años de competencia estatuillas doradas a casa por sus méritos. Y en lo que muchos realizadores del género concuerdan -como Danny Phillippou, autor de Haz que regrese- es en que ha habido una evolución y cada vez más talentos especializados en eso de asustar desde la gran pantalla.

Dentro de esa evolución hay cineastas que optan por experimentar nuevas fórmulas y otros que se quedan con lo clásico para hace saltar de su butaca al espectador. Un ejemplo de ese uso del terror clásico, quizás lleno de recursos narrativos ya conocidos, pero que igualmente resultan infalibles y, además, con nuevos y buenos talentos para la actuación, e intérpretes de carácter.

Lee además
Etienne Charles, Gerard Schwarz, Creole Soul y la Orquesta Sinfónica Frost de la Frost School of Music de la Universidad de Miami, presentan el concierto, con entradas agotadas, San Juan Hill: A New York Story en el Alice Tully Hall del Lincoln Center el jueves 23 de octubre de 2025.
MÚSICA

Orquesta Sinfónica Frost hace historia con "San Juan Hill: A New York Story"
Momento de diálogo entre Rosa Marquetti y César Miguel Rondón sobre la vida de Celia Cruz.
FERIA DEL LIBRO

Rosa Marquetti presenta en Miami "Celia en el Mundo"

Estos elementos los encontramos en el filme No alimentes a los niños, que llega a la cartelera venezolana el próximo jueves 27 de noviembre, gracias Mundo D Película.

Filme

Su directora es Destryn Allyn Spielberg, hija de la prolífica actriz Kate Capshaw y del maestro Steven Spielberg, creador de tantas ilusiones cinematográficas, con una trayectoria que, sin duda, influenció a Destryn en su oficio. La realizadora tiene una carrera como actriz en cintas como Licorice Pizza, a la que suma este trabajo detrás de cámaras con el que acumula ya dos cortometrajes: Let Me Go The Right Way, un thriller psicológico de 2022, y Rosie, un drama de 2019.

No alimentes a los niños, su primer largometraje, es una acertada combinación de terror y suspenso protagonizada por adolescentes y respaldada por grandes actores de reparto.

El punto de partida de esta producción es un contexto postapocalíptico. Un virus letal contagia principalmente a adultos y cobra víctimas en todo el planeta y los niños y adolescentes parecen ser los únicos sobrevivientes. Y el foco aquí está en las vidas de un grupo de jóvenes que, tras cometer varios delitos, llegan a parar a una gran casa abandonada en medio de la vía.

Es allí donde una mujer misteriosamente amable les da albergue. Su nombre es Clara y les dice que su esposo “llegará más tarde”. Entretanto les ofrece té y galletitas. Los chicos intentan robar el vehículo de Clara, pero cuando intentan salir de la casa ya el té que se tomaron comienza a hacer efecto y es allí donde comienza la acción.

Embed

¿Qué es lo mejor de la película? Para los amantes de los géneros suspenso y terror sin duda la combinación de elementos que pertenecen a ambos géneros: lo explícito, pero también lo sugerido en cada toma y esos momentos que harán que el espectador salte de su butaca por un primer plano que no se espera. Eso y las actuaciones. El trabajo de Michelle Dockery como la villana de turno es convincente, funciona para la historia y la sostiene desde que aparece en escena. En cuanto al elenco juvenil, si bien probablemente no resulte del todo conocido para la cartelera latina, demuestra un talento increíble, en especial el trabajo de Zoe Colletti como Mary, 'a elegida' por Clara en esta inquietante historia.

Sobre la trayectoria de ambas actrices -la protagonista y la antagonista- debe mencionarse el sólido trabajo de Dockery en su personaje de Lady Mary Crawley, en la serie Downtown Abbey, que le ha valido tres nominaciones al premio Emmy como mejor actriz principal, al que se suma una postulación al mismo premio y en la misma categoría por la miniserie Godless.

Por su parte, Zoe Colletti, a su corta edad, construye una carrera, al parecer, centrada en el género terror al haber participado en series como Fear The Walking Dead, y cintas como Scary Stories to Tell In The Dark, coescrita por Guillermo del Toro y los hermanos Dan y Kevin Hageman. Destaca también el trabajo actoral de Andrew Liner como Ben, uno de los jóvenes que debe combatir a Clara. Liner viene de la serie Vampire Academy, entre otros proyectos independientes y comerciales en los que ha participado.

Temas
Te puede interesar

Celia Sinfónica ofrece a Miami una noche de azúcar y eternidad

Aseguran que Miss Jamaica se recupera en hospital en Tailandia

Reina Letizia preside homenaje a cineasta Alejandro Amenábar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Imagen referencial.
SALUD

Ah, esa copa de vino tinto... ¿Es bueno beber una al día? Esto dice la ciencia

La sheriff Rosie Cordero-Stutz.
VIGILANCIA

Miami-Dade activa operativo "Cazadores de Grinch" para frenar robos navideños

Las cinco finalistas (de izquierda a derecha): Miss Costa de Marfil Olivia Yace, Miss México Fatima Bosch, Miss Venezuela Stephany Adriana Abasali Nasser, Miss Filipinas Ahtisa Manalo y Miss Tailandia Praveenar Singh, posan durante la final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025. 
POLÉMICA

Representante de Costa de Marfil renuncia a título de Miss África y Oceanía 2025

José Sánchez Delgado, un depredador sexual es arrestado. 
DEPORTACIÓN

Florida anuncia arresto de depredador sexual José Sánchez Delgado en operación conjunta con ICE

Te puede interesar

Imagen referencial de manifestantes  a la entrada del centro de detención de Krome.
INMIGRACION

Protesta frente al centro de detención Krome deja 31 arrestos en Miami-Dade

Por Carlos Armando Cabrera
El senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, cuestiona a Pete Hegseth, nominado por el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, para secretario de Defensa, durante la audiencia de confirmación de Hegseth ante el Comité de Servicios Armados del Senado en el Capitolio el 14 de enero de 2025 en Washington, DC.
EEUU

El Pentágono investiga a senador demócrata por llamar a militares a la "desobediencia"

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Imagen referencial.
AIRE LIMPIO

Legislador de Florida impulsa prohibición total de fumar en espacios abiertos y vía pública

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su contraparte de China Xi Jinping.
RELACIONES

Trump y Jinping sostienen conversación telefónica, según medio estatal chino