Filme "No alimentes a los niños" se estrena en la cartelera venezolana

MIAMI.- Históricamente, el género terror es al que más le cuesta ser reconocido en la temporada de premios. Sin embargo, la industria, y específicamente, La Academia ha cambiado el panorama en años recientes. Filmes como Get Out y La Sustancia se han llevado en sus años de competencia estatuillas doradas a casa por sus méritos. Y en lo que muchos realizadores del género concuerdan -como Danny Phillippou, autor de Haz que regrese- es en que ha habido una evolución y cada vez más talentos especializados en eso de asustar desde la gran pantalla.

Dentro de esa evolución hay cineastas que optan por experimentar nuevas fórmulas y otros que se quedan con lo clásico para hace saltar de su butaca al espectador. Un ejemplo de ese uso del terror clásico, quizás lleno de recursos narrativos ya conocidos, pero que igualmente resultan infalibles y, además, con nuevos y buenos talentos para la actuación, e intérpretes de carácter.

Estos elementos los encontramos en el filme No alimentes a los niños, que llega a la cartelera venezolana el próximo jueves 27 de noviembre, gracias Mundo D Película.

Filme

Su directora es Destryn Allyn Spielberg, hija de la prolífica actriz Kate Capshaw y del maestro Steven Spielberg, creador de tantas ilusiones cinematográficas, con una trayectoria que, sin duda, influenció a Destryn en su oficio. La realizadora tiene una carrera como actriz en cintas como Licorice Pizza, a la que suma este trabajo detrás de cámaras con el que acumula ya dos cortometrajes: Let Me Go The Right Way, un thriller psicológico de 2022, y Rosie, un drama de 2019.

No alimentes a los niños, su primer largometraje, es una acertada combinación de terror y suspenso protagonizada por adolescentes y respaldada por grandes actores de reparto.

El punto de partida de esta producción es un contexto postapocalíptico. Un virus letal contagia principalmente a adultos y cobra víctimas en todo el planeta y los niños y adolescentes parecen ser los únicos sobrevivientes. Y el foco aquí está en las vidas de un grupo de jóvenes que, tras cometer varios delitos, llegan a parar a una gran casa abandonada en medio de la vía.

Es allí donde una mujer misteriosamente amable les da albergue. Su nombre es Clara y les dice que su esposo “llegará más tarde”. Entretanto les ofrece té y galletitas. Los chicos intentan robar el vehículo de Clara, pero cuando intentan salir de la casa ya el té que se tomaron comienza a hacer efecto y es allí donde comienza la acción.

¿Qué es lo mejor de la película? Para los amantes de los géneros suspenso y terror sin duda la combinación de elementos que pertenecen a ambos géneros: lo explícito, pero también lo sugerido en cada toma y esos momentos que harán que el espectador salte de su butaca por un primer plano que no se espera. Eso y las actuaciones. El trabajo de Michelle Dockery como la villana de turno es convincente, funciona para la historia y la sostiene desde que aparece en escena. En cuanto al elenco juvenil, si bien probablemente no resulte del todo conocido para la cartelera latina, demuestra un talento increíble, en especial el trabajo de Zoe Colletti como Mary, 'a elegida' por Clara en esta inquietante historia.

Sobre la trayectoria de ambas actrices -la protagonista y la antagonista- debe mencionarse el sólido trabajo de Dockery en su personaje de Lady Mary Crawley, en la serie Downtown Abbey, que le ha valido tres nominaciones al premio Emmy como mejor actriz principal, al que se suma una postulación al mismo premio y en la misma categoría por la miniserie Godless.

Por su parte, Zoe Colletti, a su corta edad, construye una carrera, al parecer, centrada en el género terror al haber participado en series como Fear The Walking Dead, y cintas como Scary Stories to Tell In The Dark, coescrita por Guillermo del Toro y los hermanos Dan y Kevin Hageman. Destaca también el trabajo actoral de Andrew Liner como Ben, uno de los jóvenes que debe combatir a Clara. Liner viene de la serie Vampire Academy, entre otros proyectos independientes y comerciales en los que ha participado.