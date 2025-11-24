lunes 24  de  noviembre 2025
FERIA DEL LIBRO

Rosa Marquetti presenta en Miami "Celia en el Mundo"

Una obra literaria que traza un recorrido por la vida y el legado de una de las voces más grandes de la música latina de todos los tiempos

Momento de diálogo entre Rosa Marquetti y César Miguel Rondón sobre la vida de Celia Cruz.

Momento de diálogo entre Rosa Marquetti y César Miguel Rondón sobre la vida de Celia Cruz.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Vista del auditorio durante la presentación de “Celia en el Mundo”.

Vista del auditorio durante la presentación de “Celia en el Mundo”.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Lectores y admiradores de la música de Celia Cruz durante la exhibición de Celia en el Mundo.

Lectores y admiradores de la música de Celia Cruz durante la exhibición de Celia en el Mundo.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Rosa Marquetti junto a César Miguel Rondón durante el lanzamiento de “Celia en el Mundo”, celebrando la historia y trayectoria de la Reina de la Salsa.

Rosa Marquetti junto a César Miguel Rondón durante el lanzamiento de “Celia en el Mundo”, celebrando la historia y trayectoria de la Reina de la Salsa.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Tras el encuentro Rosa Marquetti comparte un momento con los lectores firmando su libro.

Tras el encuentro Rosa Marquetti comparte un momento con los lectores firmando su libro.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.- En el marco de la Feria del Libro de Miami, desarrollada desde el pasado jueves hasta este domingo en la capital del sol, y como parte de las actividades programadas por el centenario de Celia Cruz, la escritora e investigadora cubana Rosa Marquetti presentó su obra “Celia en el Mundo” en el Wolfson Campus del Miami Dade College (MDC), en un emotivo homenaje dedicado a la vida y el legado de una de las voces más grandes de la música latina.

“Es una oportunidad única. Me he sentido muy arropada por todo el que ha venido. Que en realidad no han venido a honrarme a mi, vienen a honrar a Celia que es como debe ser.”, dijo Marquetti en entrevista a Diario Las Américas.

Lee además
Portada del libro Celia en el mundo.
MÚSICA

'Celia en el mundo', un libro joya en Feria del Libro de Miami
Celia Sinfónica: un tributo inolvidable a la reina de la salsa, donde su música y legado cobran vida junto a la Orquesta Sinfónica de FIU y grandes artistas cubanos.
HOMENAJE

Celia Sinfónica ofrece a Miami una noche de azúcar y eternidad

Al lanzamiento asistieron más de un centenar de personas, entre ellas figuras del arte, la televisión, representantes del exilio cubano y la comunidad en general, quienes celebraron la trascendencia de la obra y la memoria de la artista.

“Si yo he logrado hacer este libro es por quienes me antecedieron y otros por las personas que me ayudaron y me dieron testimonios invaluables.”, expresó la autora durante el encuentro.

La presentación de Celia en el Mundo permitió recorrer su historia, su legado y ese ‘¡Azúcar!’ que continúa marcando generaciones como bien afirma su autora.

“Mi libro tiene todo el recorrido de Celia ya siendo una diva en Cuba. Cómo reconstruye su carrera que va mucho más allá de cantar en un estudio.”

Entre los asistentes estuvo Steve Roitstein, arreglista y productor que colaboró con Celia Cruz y una de las fuentes testimoniales más relevantes de la obra, quien resaltó el rigor de la investigación realizada por la intelectual.

“Rosa Marquetti es uno de los investigadores más importantes y más especial, que ha estudiado la vida de Celia Cruz. Que era una persona con la que tuve el privilegio y la bendición de trabajar. Fue el momento más grande de mi carrera como compositor, productor, arreglista y director musical. “

Roitstein también destacó la trascendencia de la obra y el testamento cultural de la cantante:

“Creo que ese libro va a quedar para siempre, para la historia, los dos libros que hizo Rosa sobre Celia y ojalá que vengan más libros. Este es un documental de una persona muy especial que yo digo que era la reina y va a ser la reina para siempre.”

La presentación se convirtió en un acto de memoria, identidad y celebración de la cultura latina, reafirmando que la voz de Celia Cruz sigue viva, no solo en la música, sino también en la historia escrita.

Temas
Te puede interesar

Programación de la Feria del Libro de Miami este viernes 21 de noviembre

"Celia Sinfónica", en la voz de Lucrecia y otros artistas, llega al Arsht Center de Miami

Músicos venezolanos homenajean a Celia Cruz, Héctor Lavoe y Eddie Palmieri

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Imagen referencial.
SALUD

Ah, esa copa de vino tinto... ¿Es bueno beber una al día? Esto dice la ciencia

La sheriff Rosie Cordero-Stutz.
VIGILANCIA

Miami-Dade activa operativo "Cazadores de Grinch" para frenar robos navideños

Las cinco finalistas (de izquierda a derecha): Miss Costa de Marfil Olivia Yace, Miss México Fatima Bosch, Miss Venezuela Stephany Adriana Abasali Nasser, Miss Filipinas Ahtisa Manalo y Miss Tailandia Praveenar Singh, posan durante la final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025. 
POLÉMICA

Representante de Costa de Marfil renuncia a título de Miss África y Oceanía 2025

José Sánchez Delgado, un depredador sexual es arrestado. 
DEPORTACIÓN

Florida anuncia arresto de depredador sexual José Sánchez Delgado en operación conjunta con ICE

Te puede interesar

Imagen referencial de manifestantes  a la entrada del centro de detención de Krome.
INMIGRACION

Protesta frente al centro de detención Krome deja 31 arrestos en Miami-Dade

Por Carlos Armando Cabrera
El senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, cuestiona a Pete Hegseth, nominado por el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, para secretario de Defensa, durante la audiencia de confirmación de Hegseth ante el Comité de Servicios Armados del Senado en el Capitolio el 14 de enero de 2025 en Washington, DC.
EEUU

El Pentágono investiga a senador demócrata por llamar a militares a la "desobediencia"

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Imagen referencial.
AIRE LIMPIO

Legislador de Florida impulsa prohibición total de fumar en espacios abiertos y vía pública

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su contraparte de China Xi Jinping.
RELACIONES

Trump y Jinping sostienen conversación telefónica, según medio estatal chino