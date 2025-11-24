lunes 24  de  noviembre 2025
DEPORTACIÓN

Florida anuncia arresto de depredador sexual José Sánchez Delgado en operación conjunta con ICE

El delincuente, con 10 detenciones previas, es arrestado en una operación conjunta con ICE, acción celebrada por el gobernador Ron DeSantis.

José Sánchez Delgado, un depredador sexual es arrestado.

José Sánchez Delgado, un depredador sexual es arrestado. 

FDLE
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.— La Policía Estatal de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) dio a conocer el arresto de José Sánchez Delgado, un depredador sexual previamente condenado por agresión lasciva y libidinosa contra un menor, quien además registraba 10 detenciones anteriores.

La agencia lo presentó como uno de los casos más graves identificados durante Operation Criminal Return, un operativo de 10 días realizado junto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según FDLE, Sánchez Delgado, catalogado como “depredador sexual”, residía en una comunidad del estado sin autorización migratoria. Su captura ocurrió como parte del esfuerzo coordinado entre las siete regiones de la agencia estatal y la División Personas Desaparecidas y Control de Delincuentes en colaboración con ICE.

“Ahora, nuestros niños están más seguros porque Delgado y otros delincuentes sexuales extranjeros han sido removidos de nuestras comunidades de Florida”, señaló FDLE en su anuncio oficial, destacando que la operación permitió arrestar a 230 inmigrantes ilegales con historial de delitos sexuales y comportamiento depredador.

Por su parte, el gobernador Ron DeSantis reaccionó de inmediato en su cuenta de X, celebrando los resultados del operativo. “¡Arrestar, detener y deportar a estos extranjeros criminales!”, publicó.

Un operativo con advertencia

Hace dos semanas, ICE reveló desde sus oficinas en Miramar, Florida, el alcance de la operación, también denominada “Operation Dirtbag”, y señaló la captura de individuos con antecedentes de depredación sexual infantil, homicidio, violencia y narcotráfico.

En aquel anuncio, el comisionado de FDLE, Mark Glass, advirtió sobre la peligrosidad de los detenidos.

“Estos individuos son pura maldad. Violadores de niños, agresores reincidentes, delincuentes que han sido arrestados hasta 19 veces desde que llegaron al país”, afirmó.

Contexto migratorio nacional

El operativo ocurre en medio de cifras récord de salida de inmigrantes indocumentados. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicados a finales de octubre, más de 2 millones de inmigrantes ilegales han abandonado Estados Unidos en 2025, incluyendo 1,6 millones de autodeportaciones voluntarias y 527.000 deportaciones formales.

FDLE indicó que continuará publicando información adicional sobre los arrestados en las próximas semanas, mientras los casos migratorios y penales avanzan en tribunales federales.

[email protected]

