Legislador de Florida impulsa prohibición total de fumar en espacios abiertos y vía pública

MIAMI. - El representante estatal republicano Álex Andrade radicó un proyecto de ley ante el Congreso de Florida, con el objetivo de vetar el consumo de productos fumables y vapeables en la totalidad de los espacios públicos del estado.

El proyecto HB 389 plantea una reforma sustancial a la Ley de Aire Limpio de Florida y prohíbe encender cigarrillos o dispositivos de vapeo en aceras, calles, autopistas, playas y parques públicos, una normativa que transformaría la cultura del tabaco y el cannabis en la región.

ELECCIONES 2025 El choque de dos visiones antagónicas por la alcaldía de Miami

Veto absoluto

La iniciativa redefiniría el concepto de restricción al aire libre y elimina las libertades de consumo vigentes en zonas de tránsito peatonal y vehicular, en caso de ser aprobada.

El texto legal estipula que ninguna persona podrá fumar tabaco ni productos derivados del cáñamo en áreas de acceso público, lo que abarca desde las aceras municipales hasta las áreas comunes de edificios residenciales, hoteles, escuelas y establecimientos comerciales.

Según su autor, la medida persigue un control estricto sobre la contaminación por humo de segunda mano y extiende la prohibición a los cigarrillos electrónicos y vaporizadores.

El alcance de la ley afecta a conductores y peatones por igual, pues la normativa incluye explícitamente las autopistas y calles públicas dentro de las zonas libres de humo.

De aprobarse la legislación durante la sesión de 2026, los ciudadanos de Florida y los millones de turistas que visitan el estado anualmente enfrentarán sanciones civiles por encender un cigarrillo o vapear fuera de los límites de una propiedad privada unifamiliar o de los escasos recintos designados para fumadores.

Excepciones

A pesar de la severidad de las nuevas restricciones propuestas, el proyecto de ley mantiene una excepción notable que protege a una industria histórica en el estado.

Los cigarros puros sin filtro permanecerían exentos de esta prohibición general, un detalle que permite fumar tabaco de este tipo en ciertos entornos, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la equidad de la norma frente a los usuarios de cigarrillos convencionales o vapeadores.

La propuesta deberá superar el escrutinio de los comités de la Cámara y el Senado de Florida antes de llegar al escritorio del gobernador.