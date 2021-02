Kim Kardashian llevará a la TV su divorcio con Kanye West

Keeping Up with The Kardashians llegará a su fin este 2021.

Según E!, las grabaciones terminaron a finales de enero y el primer episodio de esta 20º y última temporada será transmitido en marzo.

El reality show que catapultó a la fama a Kim Kardashian y a su familia se mudará a Hulu (propiedad de Disney).

“Las Kardashian-Jenner crearán nuevo contenido bajo un acuerdo de varios años, que se emitirá en exclusiva en Hulu en Estados Unidos y en múltiples territorios de forma internacional a través Star”, informó la compañía.

Embed

Más seguridad

Por otro lado, trascendió a los medios que Kim Kardashian cambió todos los códigos de acceso a su mansión para –supuestamente- mantener alejado a Kanye West, de acuerdo con una fuente cercana a la hija más famosa de Kris Jenner para Heat World.

“Kim reforzó la seguridad. Todos los códigos antiguos que tenía para su casa son nulos y sin valor, así como todas sus contraseñas de Internet e iCloud. Kim está permitiendo que los asistentes de Kanye hagan citas para recoger lo que él necesita de su casa, y no descarta las reuniones de mediación en la oficina de un abogado en el futuro, pero los días en los que vivían bajo un mismo techo ya han terminado”, agregó el informante.

Kim Kardashian West y Kanye West AP Kim Kardashian West, izquierda, y Kanye West llegan a la Vanity Fair Oscar Party en Beverly Hills, California, el 9 de febrero de 2020. AP/Evan Agostini

Kim Kardashian le pidió el divorcio a Kanye West tras 10 años de relación y seis de matrimonio.

La modelo contrató a la abogada Laura Wasser para encargarse de su proceso, quien es conocida por haber llevado los divorcios de Johnny Depp, así como el segundo divorcio de Kim Kardashian con Kris Humphries.