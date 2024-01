Kiwanis de la Pequeña Habana entrega juguetes por Reyes Magos

"En un gesto conmovedor, los miembros del club y los voluntarios dedicados distribuirán más de 1.000 juguetes a niños desfavorecidos; mientras que los simbólicos Reyes Magos compartirán personalmente la historia de la Epifanía y entregarán regalos a numerosas familias", agregaron.

De esta manera, los representantes de la Fundación Kiwanis de la Pequeña Habana, junto con miembros del club, estarán presentes en el evento que se realizará de 9:00 a.m. a 12:00 a.m. en el edificio del Club Kiwanis de la Pequeña Habana, ubicado en 1400 SW First Street, Miami, FL 33135.

"Nos sentimos honrados de continuar con esta tradición significativa que lleva alegría y apoyo a niños y familias necesitadas dentro de nuestra comunidad", dijo Ernesto Portuondo, presidente de la Fundación Kiwanis de la Pequeña Habana.

La distribución anual de juguetes del Día de Reyes Magos es posible gracias al apoyo de patrocinantes como BMW South Florida, Bacardi, Amerant Bank, Accident Medical Group, Cafe La Llave, Don Francisco Coffee, Coca Cola Beverages Florida, Comisionada Eileen Higgins, Louis Fonseca Productions, Kiko Hospitality Group, Wynwood Brewing, Oliva Cigars, entre otros.