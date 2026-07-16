Kris Jenner confirma la muerte de su madre Mary Jo "MJ" Shannon

Kris Jenner asiste al desfile de modas de Tommy Hilfiger durante la Semana de la Moda de Nueva York de septiembre de 2022: The Shows el 11 de septiembre de 2022 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- La empresaria y socialité Kris Jenner ha anunciado la muerte de su madre Mary Jo “MJ” Shannon . La información la reveló en una publicación de Instagram, donde confirmó que la mujer de 91 años falleció este jueves 16 de julio.

Aunque se sabe que MJ enfrentaba problemas de salud, la causa del deceso no ha sido revelada.

“Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá, MJ. No hay palabras que puedan expresar lo que ella significó para mí ni el dolor de tener que decirle adiós. Mi mamá era el corazón de nuestra familia. Ella me enseñó todo lo que realmente importa… a amar a tu familia con intensidad, a ser amable, a estar presente para las personas que amas y a nunca dar por sentado ni un solo momento juntos”, inicia el texto que acompaña un retrato de la mujer durante su juventud.

Amor incondicional

En el texto, Jenner, de 70, reflexionó sobre el rol que su madre jugó en la familia y el legado de amor que no solo le deja a ella sino también a sus nietos y bisnietos.

“Nos enseñó que la familia lo es todo. Nos mostró cómo amar incondicionalmente y cómo encontrar alegría en los pequeños momentos. Me enseñó a afrontar los retos de la vida con resiliencia y fe".

Asimismo, agradeció a su madre por cada muestra de cariño, lecciones y lo más importante: ser soporte para cada uno de sus seres queridos. "Mamá, gracias por cada sacrificio que hiciste, por cada consejo que compartiste y por cada momento en que nos amaste tan profundamente. Extrañaré nuestras conversaciones diarias, tu sonrisa, tu risa… Tenemos el corazón roto, pero nos consuela saber que un amor como el tuyo nunca nos abandona del todo. Tu amor perdurará en nuestra familia, en nuestras tradiciones, en cada momento que compartimos y en cada vida que tocaste”.

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Por último, la madre de Kim, Kourtney, Khloé, Rob, Kendall y Kylie enfatizó que en adelante podrá ver en cada uno de ellos y de sus nietos una parte de MJ.

“Cuando miro a mis hijos y a mis nietos, siempre veré un pedacito de ti en todos nosotros. No hay parte de mí que no esté marcada por ti. Y si he hecho algo bien en este mundo, es porque he dedicado mi vida a vivir de una manera que te enorgulleciera. Cada recuerdo, cada momento, cada bendición, todo fue gracias a ti, y le agradeceré a Dios cada día por haberte hecho mi mamá. Tengo el corazón destrozado… gracias por darme la mejor infancia y una vida tan hermosa y bendecida… Te amo por siempre, mamá. Gracias por darnos todo".

Familia

Mary Jo Shannon se casó con el ingeniero Robert Houghton, padre de Kris Jenner.

Sin embargo, la relación llegó a su fin cuando la empresaria tenía entonces siete años. Años más tarde, MJ se casó con el empresario Harry Shannon, con quien estuvo durante 40 años hasta su muerte en un accidente automovilístico en 2003.

MJ, quien se ganó el cariño de los seguidores del clan Kardashian Jenner por sus apariciones en el reality show de la familia, Keeping Up with the Kardashians y The Kardashians, fundó la boutique infantil Shannon & Co. en San Diego en 1980.

"Recuerdo a Kim sentada en este mismo suelo contando dinero", dijo MJ al Daily Beast en 2012. "Ella cantaba: 'Contar es el juego, y el dinero es mi nombre', o 'El dinero es mi nombre y contar es el juego'. Algo así".