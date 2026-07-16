Pimpinela anuncia el tour "Leyendas" por Estados Unidos

El dúo argentino Pimpinela. Los hermanos Lucía y Joaquín Galán se presentan el 14 de febrero de 2025 en el James L. Knight Center, de Miami .

MIAMI.- El dúo Pimpinela está listo para reencontrar con su público en Estados Unidos con Leyendas, un tour presentado por Arpi Live y que solo consta de cinco fechas: iniciando el 13 de noviembre en el Dolby Theatre de Los Ángeles y concluyendo el 22 de noviembre en el James L. Knight Center de Miami.

Las otras tres ciudades que visitarán los hermanos Lucía y Joaquín Galán serán Chicago, Boston y Nueva York.

“Este show, además de ser un homenaje a nuestras canciones, es un agradecimiento al público que nos ha acompañado durante todos estos años. Son ellos quienes hicieron posible esta historia y queremos celebrarla juntos”, manifestó Joaquín en un comunicado remitido a Billboard.

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Pimpinela se ha posicionado como uno de los dúo de música latina más vendidos. Sus canciones, cargadas de sentidas letras los ha llevado a ganarse el corazón de varias generaciones.

“Cada artista tiene una historia que merece ser contada con excelencia. Nuestro compromiso es cuidar cada detalle para crear una experiencia inolvidable para el público y aportar valor a nuestros socios estratégicos”, manifestó Claudio Resnick, CEO de Arpi Live.

Fechas

El tour Leyendas llega tras la gira Noticias de Amor por América Latina y Europa. La preventa de boletos inicia el 4 de agosto y la venta general el 6 de agosto.

13 de noviembre — Los Ángeles @ Dolby Theatre

15 de noviembre — Chicago @ Rosemont Theatre

17 de noviembre — Boston @ Lynn Memorial Auditorium

18 de noviembre — Nueva York @ United Palace

22 de noviembre — Miami @ James L. Knight Center