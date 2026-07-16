jueves 16  de  julio 2026
NUEVAS NORMAS

EEUU prevé limitar la duración de los visados de periodistas y estudiantes extranjeros

La norma entrará en vigor en 60 días, luego de su publicación el 17 de julio, y cambia visados a estudiantes, intercambio cultural y periodistas

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

OpenAI
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prevé limitar la duración de los visados para periodistas y estudiantes extranjeros, para que se ajuste al tiempo que duren tanto los programas de estudios como las actividades periodísticas y no se extiendan más allá de los cuatro años. Las directrices actuales permiten seguir viviendo de forma temporal en el país más allá de sus estudios.

La modificación que entrará en vigor 60 días después de su publicación, prevista para mañana, cambia el período de admisión en las categorías de visados F, J e I, esto es, estudiantes, intercambios culturales y periodistas, estableciendo una admisión por un período de tiempo determinado, al tiempo que fija condiciones adicionales para la admisión y prórroga de los visados.

Lee además
La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, gesticula durante una entrevista con AFP en el Palacio de San Carlos de Bogotá, el 19 de septiembre de 2025. 
REACCIONES

Canciller y ministro de Hacienda de Colombia entregan sus visas estadounidense tras revocatoria a Petro
Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
INMIGRACIÓN

Claves de la suspensión de visas estadounidenses que entran en vigor a partir del 21 de enero

“Esta norma definitiva proporcionará protecciones y una supervisión adicional de estas categorías de no inmigrantes y permitirá al DHS evaluar mejor si estos no inmigrantes mantienen su estatus mientras se encuentran temporalmente en Estados Unidos”, señala la nota de publicación inminente.

Para estudiantes y miembros de intercambios culturales se establecerá que el permiso se ajuste a la duración del programa, sin exceder un período de cuatro años. Respecto a los periodistas, el permiso de entrada se ajustará a un período de tiempo determinado, hasta que completen las actividades o tareas propias del visado “sin que dicho período exceda los 240 días”.

Cambios de programas

En el caso de estudiantes que cambien de programa o de centro educativo, se exigirá que el estudiante complete su primer año académico del programa de estudios en el centro que le expidió inicialmente el formulario de entrada en Estados Unidos. Del mismo modo, se prohíbe que los estudiantes extranjeros con visados de posgrado cambien de programa.

Al mismo tiempo, se reduce de 60 a 30 días el aviso para que un estudiante extranjero se prepare para abandonar el país cuando se acaben sus estudios, mientras que si acaba antes de tiempo, tiene ese mismo plazo para salir del país y poner en orden su situación con las autoridades estadounidenses.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

EEUU designa como organizaciones terroristas al Cartel de Juárez

Expertos de la ONU condenan destitución de jueces de inmigración en EEUU

EEUU aplaude que entre chavismo y oposición de Venezuela haya diálogo hacia "la reconciliación política"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado planteó en Panamá una negociación responsable con Delcy Rodríguez, 
Política

EEUU asegura que no impide el regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Tiene derecho a volver"

El dictador cubano Raúl Castro.
JUSTICIA

Piden a la Fiscalía de EEUU abrir otra investigación contra Raúl Castro por el asalto a la Embajada de Ecuador en Cuba

Centro Nacional de Huracanes (NHC) vigila dos perturbaciones, una cerca de Florida. 
TEMPORADA CICLÓNICA

Vigilancia en el Golfo: sistema podría desarrollarse cerca de Florida

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade, durante la rueda de prensa sobre el presupuesto. 
TU DINERO

Alcaldesa de Miami-Dade pone sobre la mesa un presupuesto de $14.261 millones

La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava.
MIAMI-DADE

Daniela Levine Cava advierte que reforma fiscal pondría en riesgo servicios esenciales en el condado

Te puede interesar

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
ética

Suspenden a operador de teleprompter en la Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Avión involucrado en incidente en una playa de Pensacola, Florida.
¿IMPRUDENCIA?

Investigan vuelo rasante de un avión de combate sobre bañistas en Florida

La normativa entrará en vigencia el 18 de septiembre de 2026, de acuerdo con USCIS.
POLÍTICA MIGRATORIA

EEUU volverá a evaluar el uso de ayudas públicas para otorgar la residencia permanente

El expreso político cubano Luis Zúñiga.
ANÁLISIS

El exilio histórico cubano, un significado que no se puede desconocer

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade, durante la rueda de prensa sobre el presupuesto. 
TU DINERO

Alcaldesa de Miami-Dade pone sobre la mesa un presupuesto de $14.261 millones