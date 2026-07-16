jueves 16  de  julio 2026
AGRESIÓN ARMADA

Disputa desata violento apuñalamiento en estación de Tri-Rail de Hialeah, se busca a uno de los presuntos responsables

La pelea comenzó por una bicicleta presuntamente robada horas antes. La víctima permanece en estado crítico y el segundo sospechoso continúa prófugo de la justicia

Emely Barbena, de 35 años, fue detenida cuando regresó al lugar de los hechos.

Emely Barbena, de 35 años, fue detenida cuando regresó al lugar de los hechos.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

HIALEAH-. Una pelea por una bicicleta presuntamente robada terminó con un hombre gravemente lesionado, una mujer arrestada y otro sospechoso prófugo tras un violento altercado ocurrido la mañana del miércoles en una estación de Tri-Rail en Hialeah.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) informó que agentes, equipos de bomberos y rescate respondieron alrededor de las 7:20 a.m. a un reporte de una persona herida en la terminal ubicada en el 1125 E. 25th Street, donde lo encontraron con aparentes heridas de arma blanca.

Lee además
El sospechoso fue identificado como Lenin Jardy Flores y detenido en Carolina del Sur.
ABUSO SEXUAL

Extraditan a Miami-Dade a hombre acusado de abusar sexualmente de una menor durante años
Randeshia Coats, de 39 años.
NEGLIGENCIA

Arrestan a madre tras hallar solo a su hijo de 2 años en un edificio de Miami

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, recibió atención de emergencia y fue trasladado a un hospital del área en estado crítico.

De acuerdo con el informe de arresto, el incidente comenzó cuando la víctima llegó a la estación y observó a una mujer junto a su novio, quien tenía en su poder una bicicleta que, según denunció, le había sido robada horas antes.

La confrontación escaló rápidamente. El hombre tomó el palo de una escoba y golpeó a la mujer cuando esta se le acercó. En respuesta, ella se armó con un fragmento roto del mismo objeto y lo atacó, mientras su acompañante comenzó a golpear al afectado con los puños.

El expediente indica que, en medio del forcejeo, el hombre lanzó a la mujer hacia las vías del tren. Poco después, la pareja de esta respondió empujándolo también hacia los rieles.

Según las autoridades, la agresora apuñaló al individui en un costado del torso y en uno de los brazos, además de ocasionarle un corte en el rostro.

Tras el ataque, ambos abandonaron el lugar. Sin embargo, la agresora, identificada como Emely Barbena, de 35 años, regresó posteriormente al lugar de los hechos, donde fue detenida por los agentes.

Barbena recibió atención médica por las lesiones sufridas durante el enfrentamiento antes de ser trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK). Posteriormente fue ingresada bajo un cargo de agresión agravada con un arma mortal.

La policía mantienen activa la búsqueda del novio de la acusada, quien permanece prófugo. La investigación continúa y cualquier persona con información que pueda contribuir a localizarlo puede comunicarse con Crime Stoppers del Sur de Florida al 305-471-TIPS (8477).

Temas
Te puede interesar

Encuentran a adolescente encadenada a una cerca en Hialeah; arrestan a la madre

Hialeah abre solicitud de vales de ayuda al alquiler de la Sección 8

Zoé Valdés regresa a Hialeah para presentar su nuevo libro "Cuba, y ahora la libertad"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado planteó en Panamá una negociación responsable con Delcy Rodríguez, 
Política

EEUU asegura que no impide el regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Tiene derecho a volver"

El dictador cubano Raúl Castro.
JUSTICIA

Piden a la Fiscalía de EEUU abrir otra investigación contra Raúl Castro por el asalto a la Embajada de Ecuador en Cuba

Centro Nacional de Huracanes (NHC) vigila dos perturbaciones, una cerca de Florida. 
TEMPORADA CICLÓNICA

Vigilancia en el Golfo: sistema podría desarrollarse cerca de Florida

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade, durante la rueda de prensa sobre el presupuesto. 
TU DINERO

Alcaldesa de Miami-Dade pone sobre la mesa un presupuesto de $14.261 millones

La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava.
MIAMI-DADE

Daniela Levine Cava advierte que reforma fiscal pondría en riesgo servicios esenciales en el condado

Te puede interesar

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
ética

Suspenden a operador de teleprompter en la Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Avión involucrado en incidente en una playa de Pensacola, Florida.
¿IMPRUDENCIA?

Investigan vuelo rasante de un avión de combate sobre bañistas en Florida

La normativa entrará en vigencia el 18 de septiembre de 2026, de acuerdo con USCIS.
POLÍTICA MIGRATORIA

EEUU volverá a evaluar el uso de ayudas públicas para otorgar la residencia permanente

El expreso político cubano Luis Zúñiga.
ANÁLISIS

El exilio histórico cubano, un significado que no se puede desconocer

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade, durante la rueda de prensa sobre el presupuesto. 
TU DINERO

Alcaldesa de Miami-Dade pone sobre la mesa un presupuesto de $14.261 millones