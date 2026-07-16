Disputa desata violento apuñalamiento en estación de Tri-Rail de Hialeah, se busca a uno de los presuntos responsables

Emely Barbena, de 35 años, fue detenida cuando regresó al lugar de los hechos.

HIALEAH-. Una pelea por una bicicleta presuntamente robada terminó con un hombre gravemente lesionado, una mujer arrestada y otro sospechoso prófugo tras un violento altercado ocurrido la mañana del miércoles en una estación de Tri-Rail en Hialeah.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) informó que agentes, equipos de bomberos y rescate respondieron alrededor de las 7:20 a.m. a un reporte de una persona herida en la terminal ubicada en el 1125 E. 25th Street, donde lo encontraron con aparentes heridas de arma blanca.

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El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, recibió atención de emergencia y fue trasladado a un hospital del área en estado crítico.

De acuerdo con el informe de arresto, el incidente comenzó cuando la víctima llegó a la estación y observó a una mujer junto a su novio, quien tenía en su poder una bicicleta que, según denunció, le había sido robada horas antes.

La confrontación escaló rápidamente. El hombre tomó el palo de una escoba y golpeó a la mujer cuando esta se le acercó. En respuesta, ella se armó con un fragmento roto del mismo objeto y lo atacó, mientras su acompañante comenzó a golpear al afectado con los puños.

El expediente indica que, en medio del forcejeo, el hombre lanzó a la mujer hacia las vías del tren. Poco después, la pareja de esta respondió empujándolo también hacia los rieles.

Según las autoridades, la agresora apuñaló al individui en un costado del torso y en uno de los brazos, además de ocasionarle un corte en el rostro.

Tras el ataque, ambos abandonaron el lugar. Sin embargo, la agresora, identificada como Emely Barbena, de 35 años, regresó posteriormente al lugar de los hechos, donde fue detenida por los agentes.

Barbena recibió atención médica por las lesiones sufridas durante el enfrentamiento antes de ser trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK). Posteriormente fue ingresada bajo un cargo de agresión agravada con un arma mortal.

La policía mantienen activa la búsqueda del novio de la acusada, quien permanece prófugo. La investigación continúa y cualquier persona con información que pueda contribuir a localizarlo puede comunicarse con Crime Stoppers del Sur de Florida al 305-471-TIPS (8477).