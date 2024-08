Kylie Jenner revela cómo le afectó la depresión post parto

"Stormi no fue planeada. Sucedió, pero obviamente sabía que quería tenerla. Tenía muchas ganas de tener hijos. Tenía 19 años cuando quedé embarazada, 20 cuando la tuve... fue salvaje... mirándolo en retrospectiva, siento mucha empatía y gracia por mí misma. Pero cuando era adolescente, incluso mi familia decía: 'No eres tan joven'. Creo que quizá me comportaba (de cierta manera), o ya llevaba 10 años trabajando. Pero fue un cambio de vida enorme. La depresión posparto por Stormi duró un año", reveló.

Aunque actualmente Stormi tiene seis, hace dos años llegó al mundo Air. Si bien la experiencia podría ser diferente, la influencer explicó que tras el nacimiento del pequeño, su salud mental se vio nuevamente afectada y por el mismo rango de tiempo.

Destacó que fue tan difícil como la primera vez, y que usar ropa deportiva se convirtió en una rutina porque se sentía abrumada.

"Voy a cumplir 27 años y por fin vuelvo a sentirme yo misma, y (en retrospectiva) creo que, estando embarazada, llevaba ropa deportiva todos los días, no tuve tiempo ni de darme cuenta de algunas de las pequeñas cosas de mi vida, y luego el posparto duró un año. Mentalmente, es muy duro. Hormonalmente, es muy duro. No sabía cómo vestirme", explicó.

Pese a los retos que toda mujer enfrenta cuando abre paso a la maternidad, Jenner considera que hay muchas cosas positivas en ello, y que no necesita que otros la validen como madre porque Stormi y Air le manifiestan constantemente lo felices que son por ser su madre.

"No importa por lo que esté pasando o lo que parezca o lo que escriba internet sobre mí ese día. Llego a casa y mis hijos me quieren incondicionalmente. Están obsesionados conmigo y eso me ha enseñado a caminar por la vida con más facilidad. Pienso: 'OK, bueno tengo a estos pequeños humanos en casa que me necesitan y me quieren y piensan que soy la persona más perfecta del mundo, así que realmente no necesito validación de fuentes externas'".