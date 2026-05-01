viernes 1  de  mayo 2026
POLÉMICA

Lufthansa localiza Óscar del cineasta ruso Pavel Talankin, extraviado durante un vuelo

Al parecer, los funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) estadounidense consideraron que podía utilizarse como arma

El profesor ruso Pavel Talankin alza su Óscar al Mejor Largometraje Documental por «Mr. Nobody Against Putin» en el Baile de los Gobernadores de la 98.ª edición anual de los Premios de la Academia, en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

El profesor ruso Pavel Talankin alza su Óscar al Mejor Largometraje Documental por «Mr. Nobody Against Putin» en el Baile de los Gobernadores de la 98.ª edición anual de los Premios de la Academia, en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

AFP / Angela Weiss

BERLÍN.- Lufthansa anunció haber localizado el Óscar del cineasta ruso Pavel Talankin, que se extravió durante un vuelo Nueva York-Fráncfort. El miércoles, Talankin, ganador de un Óscar por su documental Mr Nobody Against Putin, no pudo subir con la estatuilla a un vuelo en el aeropuerto JFK, informó el sitio web sobre cine Deadline.

Al parecer, los funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) estadounidense consideraron que podía utilizarse como arma.

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El cineasta se vio obligado a facturarla en una caja de cartón, según Deadline. Pero cuando aterrizó en Alemania, la estatuilla dorada había desaparecido.

Este viernes Lufthansa informó que la estatuilla apareció en Fráncfort y que están coordinando una entrega personal al cineasta, además de investigar lo ocurrido.

Premio

Talankin, de 35 años, causó sensación al ganar el Óscar al mejor largometraje documental junto al cineasta estadounidense David Borenstein en marzo.

Realizado a partir de material que Talankin había sacado de contrabando de Rusia, Mr Nobody Against Putin narra el adoctrinamiento a favor de la guerra en los colegios rusos desde que arrancó la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Talankin declaró a Deadline que ha volado al menos una decena de veces con la estatuilla sin ningún problema.

"Es totalmente incomprensible que consideren un Óscar como un arma", declaró tras aterrizar en Fráncfort el jueves por la mañana.

Añadió que en ocasiones anteriores "había volado con él en la cabina y nunca había habido ningún tipo de problema".

Un agente de Lufthansa se había ofrecido a acompañar a Talankin hasta la puerta de embarque y custodiar la estatuilla durante el vuelo, pero un funcionario de la TSA se opuso, según Deadline.

FUENTE: AFP

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