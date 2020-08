La actriz Gaby Espino regresa al mundo de las telenovelas

"Hay un proyecto muy especial porque la gente pregunta que cuándo regreso a la actuación y pues les voy a contar, pronto. Pronto me van a dejar decir, pero estoy súper contenta de que ya nos vamos a poder ver todos los días por la tele", aseveró Gaby Espino.

"La verdad me había tardado un poco en decidirme en escoger el proyecto adecuado porque yo tengo a Oriana y a Nickolas (hijos) y casi todo se graba fuera de Miami. Dejarlos aquí e irme a hacer un proyecto fuera siempre lo he hecho, pero por tiempos cortos. Entonces, esta vez quería algo que fuera cerca de mi casa", reseñó la revista People en Español en relación a las declaraciones de Espino.

Por otra parte, la también empresaria no ofreció detalles acerca de esta nuevo proyecto actoral, pero resaltó que es el adecuado para regresar a la televisión, y todo indica que su regreso materializarse ante las cámaras de Telemundo.

"Yo me iría a vivir a otro país feliz, pero con mis hijos. Trabajar afuera y dejarlos aquí es una logística súper complicada. Lo he hecho miles de veces, pero es tedioso. Entonces, estaba buscando algo que cuadrara y que me enamorara, por eso este proyecto es muy especial", acotó la protagonista de Más sabe el diablo.

Entre sus últimas publicaciones en Instagram, la venezolana, de 42 años de edad, ha expresado que vive un momento muy especial.

"Hoy fue un día muy especial para mí, tengo el corazón lleno de agradecimiento. Debemos confiar y vivir en certeza de lo invisible. Bonita noche... Gracias", escribió Gaby Espino, quien en los últimos tiempos ha estado enfrascada en su faceta como empresaria sacando adelante su línea de lipsticks (pinta labios).

Probablemente dicho momento pueda estar asociado a su carrera profesional.