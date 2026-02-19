jueves 19  de  febrero 2026
CELEBRIDADES

Confirman separación de Shia LaBeouf y actriz Mia Goth

Los dos actores han estado juntos intermitentemente desde 2012 y en 2022 dieron la bienvenida a una hija

El actor estadounidense Shia LaBeouf en la proyección de la película The Phoenician Scheme en la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el 18 de mayo de 2025.

El actor estadounidense Shia LaBeouf en la proyección de la película "The Phoenician Scheme" en la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el 18 de mayo de 2025.

AFP/Sameer Al-Doumy
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los dos actores han estado juntos intermitentemente desde 2012, y en 2022 dieron la bienvenida a una hija.

Lee además
El actor estadounidense Shia LaBeouf en la proyección de la película The Phoenician Scheme en la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el 18 de mayo de 2025.
POLÉMICA

Arrestan al actor Shia LaBeouf tras altercado en Nueva Orleans
La agrupación mexicana Los Ángeles Azules se presentará este 20 de febrero en Miami, en el Hard Rock.
MÚSICA

Los Ángeles Azules llegan a Miami con el "Cumbia Sin Fronteras Tour"

"Su relación siempre ha sido complicada. No se llevaban bien y tuvieron mucho drama el año pasado", declaró una fuente en exclusiva sobre la pareja, añadiendo que LaBeouf se mudó de su casa en Los Ángeles a Nueva Orleans.

La estrella de Frankenstein "animó" a LaBeouf a mudarse, afirma la fuente. "Lo quiere, pero tampoco lo necesita. Es muy independiente. Tiene su propia vida, su propia carrera y su prioridad es su hija".

Arresto

Actualmente, el protagonista de Transformers enfrenta dos cargos de agresión simple y compareció ante un tribunal la tarde de este 17 de febrero debido a un presunto altercado durante las celebraciones del Mardi Gras.

Según reseñó People, el intérprete estuvo involucrado en un incidente poco después de la medianoche frente a un bar en el Barrio Francés. Por su parte, TMZ difundió un video que muestra al actor sin camisa siendo auxiliado por paramédicos tras la presunta pelea.

Horas después, el 18 de febrero, el actor fue visto en Bourbon Street bailando con otros asistentes, con el papeleo de su liberación en la boca. Tras el altercado, escribió "Libérenme" en su cuenta X.

Embed

El arresto se suma al largo y muy publicitado historial de problemas legales del actor, los cuales van desde arrestos por intoxicación de sustancias e incluso una demanda por agresión sexual.

Temas
Te puede interesar

Bad Bunny encabeza las nominaciones al Premio Lo Nuestro 2026

Premio Salvat, un nombre que honra a las letras cubanas

Carlos III reacciona al arresto de su hermano el expríncipe Andrés

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
POLÉMICA

Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

la Baraja Castrista, con 56 actores de la estructura real de poder en Cuba
RÉGIMEN

"Juego de Cartas" muestra los rostros del verdadero poder en Cuba, donde EEUU debe poner los ojos

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro. video
Venezuela

El "Pollo" Carvajal acusa a Nicolás Maduro de ser el responsable de la represión de las protestas en Venezuela

El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

El expresidente Donald Trump en un mitin de campaña.
Comicios de medio mandato

Trump se lanza a la campaña electoral, anuncia mitin en Georgia e insiste en la prueba de ciudadanía para votar

Te puede interesar

El presidente de Eastados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte a Irán que llegue a un acuerdo o habrá graves consecuencias

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
POLÉMICA

Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

El activista cubano José Daniel Ferrer
LIBERTAD

Opositor José Daniel Ferrer, a favor de operación en Cuba como la que derrocó a Maduro

Asamblea Nacional de Venezuela .
VENEZUELA

Aprobación de ley de amnistía en puertas: Asamblea Nacional retoma debate en medio de reclamos

Fotografía cedida por la agencia estatal de noticias KCNA que muestra lanzacohetes este jueves, en un evento de gobierno en Pionyang (Corea del Norte). 
COREA DEL NORTE

Kim Jong Un exhibe batería de lanzacohetes con capacidad nuclear y alardea de su poderío