Confirman separación de Shia LaBeouf y actriz Mia Goth

El actor estadounidense Shia LaBeouf en la proyección de la película "The Phoenician Scheme" en la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el 18 de mayo de 2025.

MIAMI. - Poco después de que se diera a conocer el arresto de Shia LaBeouf por un presunto altercado en Nueva Orleans , la revista People confirmó que el actor y su esposa de nueve años, la actriz Mia Goth, han estado separados desde el año pasado.

Los dos actores han estado juntos intermitentemente desde 2012, y en 2022 dieron la bienvenida a una hija.

"Su relación siempre ha sido complicada. No se llevaban bien y tuvieron mucho drama el año pasado", declaró una fuente en exclusiva sobre la pareja, añadiendo que LaBeouf se mudó de su casa en Los Ángeles a Nueva Orleans.

La estrella de Frankenstein "animó" a LaBeouf a mudarse, afirma la fuente. "Lo quiere, pero tampoco lo necesita. Es muy independiente. Tiene su propia vida, su propia carrera y su prioridad es su hija".

Arresto

Actualmente, el protagonista de Transformers enfrenta dos cargos de agresión simple y compareció ante un tribunal la tarde de este 17 de febrero debido a un presunto altercado durante las celebraciones del Mardi Gras.

Según reseñó People, el intérprete estuvo involucrado en un incidente poco después de la medianoche frente a un bar en el Barrio Francés. Por su parte, TMZ difundió un video que muestra al actor sin camisa siendo auxiliado por paramédicos tras la presunta pelea.

Horas después, el 18 de febrero, el actor fue visto en Bourbon Street bailando con otros asistentes, con el papeleo de su liberación en la boca. Tras el altercado, escribió "Libérenme" en su cuenta X.

El arresto se suma al largo y muy publicitado historial de problemas legales del actor, los cuales van desde arrestos por intoxicación de sustancias e incluso una demanda por agresión sexual.