La actriz Laura Ramos: "En cada lugar me ha tocado renacer"

“Ha sido un regalo, de estos personajes bombón, como digo, que nos llega a los actores pocas veces y esta ocasión ha sido una de ellas. Es una mujer maravillosa, una madre corajosa, sufrida, que tiene que pasar por muchas vicisitudes con su hijo, con su entorno”, describió la actriz en una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS, con motivo de la duodécima edición de los Premios Platino, celebrados en Madrid.

La actriz radicada en España acudió a la gala de premiación para entregar el galardón a la mejor dirección de fotografía, que recayó en la película La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar.

“Ha sido un reto maravilloso, un personaje muy rico y querido, que fui construyendo poco a poco y con mucho, mucho corazón. La verdad que a este proyecto le puse especial interés, como a todos mis trabajos, solo que este vino después de la pandemia y fue un momento en que de pronto la vida nos enseñó que había que enfocarse un poco más en las cosas, y aprovechar mucho mejor el momento. Y creo que esa enseñanza me ayudó a construir a esta Gladys desde ese lugar”, contó sobre el proceso de creación del personaje.

“Siempre los personajes llevan algo nuestro. Y con Gladys a lo mejor tengo en común lo latino, ser fuerte, de coraje, soy una mujer de carácter. También la vida tiene muchas cosas bonitas y no me voy a echar flores, así que puedo decir que hay muchas cosas compartidas”, añadió.

Su bagaje cultural

Ramos, quien ha vivido en diferentes latitudes adonde la han llevado sus personajes, se afincó en suelo español hace unos cinco años y piensa no irse esta vez. De cada lugar se queda con algo, pero adonde vaya lleva a su isla consigo.

“He vivido en muchos sitios. En España, desde 1999 hasta 2008, luego me fui a Colombia, trabajé y viví allí muchos años, luego en México, Brasil. Y ahora por la serie estoy aquí y planeo quedarme por ahora, porque definitivo no hay nada en la vida. De eso lugares me han quedado muchas vivencias, personas, experiencias, personajes. Pero soy cubana a muerte, dondequiera que voy”, expresó.

“Sin lugar a duda, viajar nos llena de vida, de conocimientos y de apertura mental, pero para un actor, especialmente, creo que es importante, porque al final somos grandes observadores. Y de cada mundo llevamos eso a la ficción. Para mí, ha sido enriquecedor absolutamente. Los actores debemos tener un bagaje cultural, una base importante y viajar es parte de esto”, agregó.

Y aunque ha aprendido a integrarse a nuevas culturas, sentirse extranjera es una sensación que conoce.

“He sido extranjera toda mi vida, lo he sido aquí, en Colombia. Aunque en mi caso, en aquel momento, no fue una decisión de emigrar, sino que el trabajo me fue llevando. Finalmente me quedé y vine estrenar mi primera película; luego me salió otra, me quedé, y luego otra; después me salieron cosas en Colombia y así fue. Emigrar es vivir como extranjero con todo lo que eso conlleva. Así que tengo un máster en empezar de nuevo”.

Precisamente, llevar el equipaje de un inmigrante, que suele ser ligero pero cargado de sueños pospuestos, es algo que la conecta con la aguerrida Gladys de Entrevías, cuya trama finaliza en la cuarta temporada.

“En cada lugar me ha tocado renacer. Llegar a una ciudad donde no te conoce nadie y empezar. Así que en ese sentido ha sido un gran aprendizaje y he sido muy afortunada”, dijo.

Entrevías

La serie retrata a un exmilitar que se ve obligado a cuidar de su nieta rebelde tras un incidente familiar. Ambientada en un barrio que da título a la obra, controlado por pandilleros y traficantes de drogas, la trama explora temas como la brecha generacional, la crisis de valores y la convivencia entre culturas.

Aunque la historia alcanzó alto rating de audiencia en Netflix, se decidió que no tendrá continuidad.

"El público lo está pidiendo mucho, pero ya está, ya cerró con la cuarta y es la última. Hay historias que dan para menos y otras que dan para más. Yo pienso que menos, es más. Y creo que siempre se puede estirar, porque cuando le va bien a una producción, el público quiere más y los guionistas tienen una imaginación increíble. Pero creo que eso depende un poco de la historia. Hay cosas que dan para muchas más temporadas y otras que están bien así en una fase. A veces hacen spin offs de personajes que gustan, los transportan y los llevan a otras situaciones, en fin, se hace de todo. Pero creo que es relativo y depende del proyecto”, expuso.

Sobre cómo fue la experiencia de trabajar con el actor español José Coronado, que da vida a Tirso en Entrevías, comentó:

“Fue maravilloso. Él es un grandísimo profesional, un gran actor. Y la verdad es que fue un aprendizaje muy bonito y de mucho tiempo. Estuvimos en total casi cuatro años grabando la serie. O sea que ha sido un regalo poder compartir tanto tiempo con él y con todo el resto del equipo, que también son maravillosos”.

En otras pieles

Asimismo, reconoce que otros personajes la han desafiado más por tener menos en común con su forma de ser.

“Gladys ha sido un gran reto, pero a la vez, un gozo enorme. Quizás me han retado personajes un poco más alejados de mi personalidad. Recuerdo haber hecho una película colombiana, se llama Siempreviva, en la que era una mujer sumisa, maltratada por el marido, sobre todo, muy sumisa. Y, por ejemplo, a veces me costó, está muy alejado de mí, entonces me costó un poco, pero también ese fue un gran reto”, contó.

“Normalmente suelo hacer personajes con un poco más de carácter, porque muchas veces te dan lo que ellos ven en ti, pero me encanta cuando hay personajes bien diferentes y por los que realmente nos toca transformarnos. Esa es la idea, lo que pasa es que a los jefes de casting o los directores les gusta arriesgarse. Eso es un tema para los actores, pero no me quejo”.

De su próximo proyecto prefiere no hablar aun, pero reveló que está a la espera de definición.

“Hay algo que está entre manos, pero todavía no está concreto. Por lo pronto, viajo a Colombia a trámites de papeles que tengo que arreglar allá. Luego de vuelta a Madrid y ya veremos”.

Intentando escapar de autodefinirse, se describió como “una mujer normal” que pretende continuar trabajando en lo que le apasiona.

“Mi pretensión es ser actriz, soy una creadora, eso sí, una persona con una necesidad profunda de crear en muchos aspectos de mi vida, como artista. La creación es mi necesidad, pero más allá de eso, entonces me cuesta un poco hablar de mí misma en ese sentido. Quiero poder trabajar como actriz hasta una edad muy avanzada, poder seguir haciendo lo que me gusta. Ese es mi gran anhelo. Y ser feliz, estar tranquila”.