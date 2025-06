Mark Hamill rechaza participar en nuevos filmes de "Star Wars"

"Le agradezco mucho a George permitirme formar parte de eso en aquellos tiempos, en aquellos humildes tiempos en que George llamaba a 'Star Wars' 'la película de bajo presupuesto más cara jamás hecha'", expresó.

El actor admitió que nadie imaginó la magnitud cultural que alcanzaría la saga. Sin embargo, aseguró que él tuvo su momento, pero creo que deberían centrarse en el futuro y en todos los nuevos personajes, descartando cualquier aparición futura de Luke Skywalker en la gran pantalla. De hecho, con su característico humor, bromeó con que cuando desapareció en The Last Jedi dejó su túnica, por lo que de ninguna manera reaparecer como un fantasma de la Fuerza desnudo.

Con una trayectoria que abarca cinco películas de Star Wars desde el lanzamiento de Star Wars: Episode IV – A New Hope en 1977, además de cameos en la exitosa serie The Mandalorian, Hamill se despidió de su papel con gratitud.

Esta postura llega en un momento clave para la saga, con el desarrollo de la película New Jedi Order, ambientada 15 años después de The Rise of Skywalker.