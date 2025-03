La Macarena del Mundo compite por el Récord Guinness

Castilla empezó a preparar este encuentro hace más de un año y ha cumplido con todas las exigencias que impone el Guinness World Records, para destronar al Reino Unido, que se alzó en 2011 con el Récord Guinness de mayor número de personas bailando la Macarena( Largest Macarena Dance). Los ingleses lograron que 2.219 participantes -en su mayoría estudiantes- danzaran durante más de cinco minutos la canción al unísono y sin equivocarse.

Asistencia de La Macarena del Mundo

Ahora bien, la joven Castilla va con todo y más para lograr su objetivo. Y, por supuesto, no perdió la oportunidad de contactar a la coreógrafa, bailarina, bailaora, actriz y locutora venezolana Diana Patricia Cubillán Herrera, mejor conocida como Diana Patricia "La Macarena del Mundo", para que asista a este encuentro, que desde ya promete ser histórico. A esta invitación, la artista aceptó encantada y va dispuesta a bailar la canción que la lanzó al estrellato a escala global.

"Me encanta la idea de ser parte de este evento organizado por jóvenes talentos españoles que quieren a su país, tanto como yo quiero a mi Venezuela. Me emociona que deseen mantener viva su historia cultural, que se sientan orgullosos de sus artistas y sus logros", dijoDiana Patricia en un comunicado. "España es una tierra por la que siento amor y agradecimiento. Tengo una conexión muy positiva con este país europeo que me inspira tanto artísticamente", agregó.

"Macarena, tema que hizo Los Del Río, con el que este dúo me convirtió en su musa a principios de los 90', no solo me honra, me ha traído muchas satisfacciones a nivel profesional y personal. Así que recibir esta invitación ha sido una verdadera alegría. La pregunta sería: ¿cómo decir que no?. Me parece una iniciativa maravillosa. Así que encantada voy y voy a bailar junto a Elena Castilla y sus colaboradores para lograr ese Récord Guinness. Ya tengo las maletas preparadas, allá voy con mucho gusto", detalló la artista venezolana.

