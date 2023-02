La película "Ant-Man and the Wasp" lidera la taquilla

En esta imagen proporcionada por Disney, Paul Rudd, izquierda, y Jonathan Majors en una escena de la película "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".

NUEVA YORK.- La película Ant-Man and the Wasp: Quantumania se estrenó con 104 millones de dólares en ventas de boletos en Estados Unidos y Canadá, según estimaciones de los estudios el domingo, superando fácilmente los debuts en taquilla de las dos películas anteriores del hombre hormiga.

Quantumania, de The Walt Disney Co., agregó otros 121,3 millones de dólares en el extranjero para darle al héroe diminuto un lanzamiento global de 225 millones.

Protagonizada por Paul Rudd como Ant-Man, Evangeline Lilly como Wasp y Jonathan Majors como Kang the Conqueror, tiene una calificación de 48% en Rotten Tomatoes.

Ant-Man es parte del gran tablero de ajedrez del Universo Cinematográfico de Marvel, así que naturalmente él está condenado a ser absorbido por el desastre del multiverso, preparando las piezas para que vengan más películas de Avengers con la presentación de un nuevo villano, Kang.

La película tiene una clasificación PG-13 (que advierte a los padres que podría ser inapropiada para menores de 13 años) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por algunas escenas de ciencia ficción, acción y violencia. Duración: 122 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.

La primera película de Ant-Man se estrenó con 57,2 millones de dólares a nivel nacional en 2015, el lanzamiento más pequeño para cualquier película de Marvel Cinematic Universe.

Ingresos estimados de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore.

1. Ant-Man and the Wasp: Quantumania, 104 millones de dólares.

2. Avatar: The Way of Water, 6,1 millones.

3. Magic Mike's Last Dance, 5,5 millones.

4. Puss in Boots: The Last Wish, 5,3 millones.

5. Knock at the Cabin, 3,9 millones.

6. 80 for Brady, 3,6 millones.

7. Titanic, 2,3 millones.

8. Marlowe, 1,9 millones.

9. Missing, 1,7 millones.

10. A Man Called Otto, 1,6 millones.

FUENTE: AP