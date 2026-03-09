lunes 9  de  marzo 2026
Pixar lidera taquilla norteamericana con “Hoppers”

El reparto vocal de la nueva comedia de aventuras incluye a Meryl Streep, Jon Hamm y Kathy Najimy

En Hoppers, la nueva película de Pixar,&nbsp;los humanos podrán finalmente comunicarse con los animales.

En Hoppers, la nueva película de Pixar, los humanos podrán finalmente comunicarse con los animales.

Cortesía/ Pixar

LOS ÁNGELES.- Hoppers, la última película animada original de Disney Pixar, lideró con facilidad la taquilla norteamericana con 46 millones de dólares en taquilla durante su fin de semana de estreno, según mostraron las estimaciones de la industria este último domingo.

La comedia de aventuras cuenta la historia de Mabel (Piper Curda), una joven amante de los animales que usa la tecnología para transferir su consciencia a un castor robótico para poder comunicarse mejor y proteger la vida silvestre. El reparto vocal incluye a Meryl Streep, Jon Hamm y Kathy Najimy.

"Este es un excelente estreno para una película original de Pixar (...) La película tiene un sólido potencial de negocio secundario, merchandising y parque temático, y será muy rentable", declaró el analista David A. Gross de Franchise Entertainment Research.

Taquilla

Scream 7, la última entrega de la serie de terror de 30 años, protagonizada por otro asesino de Ghostface, se mantuvo en segundo lugar con 17,3 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, según Exhibitor Relations.

La película de Paramount cuenta con la participación de veteranos de la franquicia como Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette.

¡La Novia!, la versión de Maggie Gyllenhaal de La Novia de Frankenstein de 1935, protagonizada por la aspirante al Óscar Jessie Buckley y el exganador del Oscar Christian Bale, se estrenó en un decepcionante tercer puesto con 7,3 millones de dólares.

"Warner Bros. ha tenido éxito recientemente haciendo películas con guionistas/directores de autor y grandes presupuestos", dijo Gross, citando las favoritas del Óscar Sinners y One Battle After Another. "Esta vez, la recepción es floja".

La película de animación familiar de Sony GOAT, la historia de una cabra pequeña que quiere unirse a un equipo de baloncesto, terminó en cuarto lugar con 6,6 millones de dólares. La película fue producida por la superestrella de la NBA Stephen Curry, quien también presta su voz.

Cumbres Borrascosas, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi como los amantes condenados Cathy y Heathcliff de la novela clásica de Emily Brontë, descendió al quinto puesto con 3,75 millones de dólares.

Cerrando el top 10 se encuentran:

  • Crime 101 (2 millones de dólares)
  • Send Help (1,6 millones de dólares)
  • EPiC: Elvis Presley in Concert (1,52 millones de dólares)
  • I Can Only Imagine 2 (1,5 millones de dólares)
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (1,3 millones de dólares)

FUENTE: AFP

