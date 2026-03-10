Documental analiza 147 años de formación política en España

Tras su presentación oficial el 27 de febrero en el restaurante Nicolasa, la película documental Los crímenes del Partido Socialista inicia su recorrido por las salas el próximo viernes 13 de marzo en el Palacio de la Prensa de Madrid.

Esta obra, producida por HazteOír y Distrito Televisión bajo la dirección y guion de Jesús Ángel Rojo Pinilla, se postula como una revisión crítica que pretende reabrir el debate sobre los 147 años de historia de la formación política en España .

El largometraje se aleja de la estructura enciclopédica para proponer una narrativa dinámica sobre una trayectoria que el autor califica de profundamente controvertida. De acuerdo a Rojo, el proceso de guionización requirió un ejercicio de síntesis extremo para condensar casi un siglo y medio de actividad política.

"Nuestra intención no era hacer una enciclopedia ni una obra interminable —algo parecido a Lo que el viento se llevó—, sino construir un relato claro, comprensible y con una narrativa fluida para el espectador", explica.

El director subraya que la selección de episodios se centró en aquellos acontecimientos con mayor impacto en el devenir nacional, desde los intentos insurreccionales de principios del siglo XX hasta episodios de la etapa democrática reciente.

"Ha sido, en definitiva, un gran trabajo de equipo, en el que historiadores, investigadores y el equipo de producción han colaborado para seleccionar los contenidos más significativos. El resultado es una película con una gran fluidez narrativa, que permite al espectador recorrer casi un siglo y medio de historia de una forma clara, dinámica y profundamente impactante", destaca.

Revisión del relato histórico oficial

La tesis central de la obra busca confrontar lo que Rojo denomina "el relato dominante", el cual, a su juicio, ha presentado históricamente al Frente Popular como un referente moral incuestionable.

El documental analiza hitos como el funcionamiento de las checas, el episodio del tesoro del Vita y los sucesos de Paracuellos, no como eventos aislados, sino como parte de una estrategia integral. El director sostiene que existe una línea de continuidad en la organización con un objetivo invariable a través de las décadas.

"Según la tesis que defendemos, el Partido Socialista ha demostrado a lo largo de su historia una gran capacidad de adaptación a distintos contextos políticos con un objetivo central: alcanzar y conservar el poder", señala.

Esta premisa articula el recorrido del film, que conecta la revolución de 1934 con acontecimientos contemporáneos como el impacto político derivado de los atentados del 11-M.

"En definitiva, lo que plantea el documental es una lectura histórica de largo recorrido, que conecta episodios aparentemente aislados y propone al espectador una pregunta fundamental: si realmente existe un hilo conductor en el comportamiento político del socialismo español desde su nacimiento hasta nuestros días".

Innovación tecnológica

Uno de los aspectos técnicos más destacados de la producción es el uso de la inteligencia artificial para la recuperación de material de archivo. Esta tecnología ha permitido digitalizar y restaurar imágenes antiguas que presentaban un alto grado de deterioro, permitiendo que el público joven acceda a estos documentos con una calidad visual adaptada a los estándares contemporáneos.

No obstante, el director enfatiza que se ha mantenido un respeto escrupuloso por la textura original para no desvirtuar el valor histórico de las fuentes.

La aplicación de herramientas digitales también ha servido para suplir la ausencia de registros gráficos en momentos clave. Rojo señala que han utilizado recursos visuales generados mediante nuevas tecnologías para dramatizar y contextualizar esos acontecimientos, siempre respetando la legislación y dejando claro que se trata de reconstrucciones visuales al servicio del relato histórico.

"Estas herramientas nos permiten algo muy importante: dar al espectador un contexto visual que hasta ahora no había tenido. Durante décadas muchos de estos episodios apenas se han representado en imágenes, lo que dificulta que el público, especialmente el más joven, pueda comprender su magnitud", resalta.

El cineasta justifica este recurso ante las dificultades halladas para acceder a ciertos fondos oficiales, asegurando que la tecnología ha permitido superar las limitaciones impuestas por algunas instituciones.

Verdad y memoria colectiva

El cierre de la obra invoca una conocida cita bíblica: "y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Un lema que, según el director, resume la voluntad de la película de ofrecer una puerta al conocimiento sin censura ni silencios institucionales.

Jesús Ángel Rojo Pinilla concluye que España necesita reconciliarse con su pasado desde el conocimiento y no desde el olvido, defendiendo que su producción no busca imponer una visión única, sino invitar a la ciudadanía a ejercer un espíritu crítico.

"Los crímenes del Partido Socialista pretenden aportar información, documentos y una visión histórica de largo recorrido, permitiendo que el ciudadano pueda formarse su propia opinión. Si algo necesita una democracia madura es precisamente conocer su historia completa, incluso aquellas partes que resultan incómodas", destaca.

El director insiste en que una sociedad solo puede ser verdaderamente libre cuando conoce su historia completa, incluyendo aquellos episodios que tradicionalmente han resultado incómodos para las versiones oficiales de la historia reciente de España.