La saga "Transformers" revive con "Rise of the Beasts"

Esta imagen proporcionada por Paramount Pictures muestra Optimus Primal, Cheetor, Wheeljack y Arcee en una escena de la saga "Transformers: Rise of the Beasts".

LOS ÁNGELES.- Con la franquicia de Transformers claramente en una encrucijada, sus más recientes protectores han recurrido a su variedad de personajes. Pero simplemente agregar más robots no transformará esta cansada saga .

Transformers: Rise of the Beasts (Transformers: el despertar de las bestias) le vuelve a dar a la franquicia su peso en la galaxia después de una película derivada más pequeña como Bumblebee de 2018. Tenemos un nuevo elenco de robots animales y un enemigo muy malvado llamado Unicron, quien es un devorador de planetas, pero no se usan correctamente y la película cojea de pelea en pelea.