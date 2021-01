La Srta. Dayana lanza producción discográfica "Por ellas"

Con arreglos que no pierden la esencia de la canción original, y la improvisación de Srta. Dayana, estos temas que en su momento estuvieron en la cima de las carteleras, y todavía viven en el corazón de muchas personas, reviven. Las canciones incluidas en esta disco son "Costumbres", "El Dolor De Tu Presencia", "Simplemente Amigos", "Si Piensas, Si Quieres", "Basta Ya", "Quitame Ese Hombre", "Que Ganas De No verte Nunca Mas", "No Debes Jugar", El Hombre Que Yo Amo", "No Me Enseñaste" "Ese Hombre Que Tu ves Ahí", y Hacer El Amor Con Otro".