La trayectoria musical del guitarrista Jeff Beck

Según la revista Rolling Stone, el músico sentía gran atracción por la psicodelia, el experimentalismo y el jazz. No obstante, su vanguardismo e innovación encajó en la escena pop de la década de los sesenta.

Junto a Yardbirds cosechó éxitos Heart Full of Soul y Evil Hearted You, Shapes of Things y Over Under Sideways Down.

Se separó de la banda en 1966, luego de sufrir un colapso. Y en 1967, se alzó con Hi Ho Silver Lining, sencillo en la que su voz fue la principal y se convirtió en un éxito y fundó Jeff Beck Group, proyecto que se concentró en el blues pesado, y contó con la participación de Rod Stewart y el futuro guitarrista de los Rolling Stones Ron Wood en el bajo.

La agrupación lanzó dos álbumes, Truth de 1968 y Beck-Ola de 1969.

“Jeff Beck tiene la combinación de una técnica brillante con personalidad. Es como si estuviera diciendo, 'Soy Jeff Beck. Estoy aquí. Y no puedes ignorarme. Incluso en los Yardbirds , tenía un tono que era melódico pero directo: brillante, urgente y nervioso, pero dulce al mismo tiempo. Se notaba que era un jugador serio y que iba a por ello. Él no se estaba conteniendo”, dijo Mike Campbell cuando la revista Rolling Stone ubicó a Beck en el top cinco en la lista de los 100 mejores guitarristas.

“Jeff Beck estaba en otro planeta. Nos llevó a mí y a Ronnie Wood a Estados Unidos a finales de los 60 con su banda Jeff Beck Group y no hemos mirado atrás desde entonces”, tuiteó Rod Stewart al saber la muerte de su compañero. “Era uno de los pocos guitarristas que cuando tocaba en vivo me escuchaba cantar y responder. Jeff, fuiste el mejor, amigo mío. Gracias por todo”.

