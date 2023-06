La venezolana Ane Díaz aborda sus raíces en "Despechada"

CIUDAD DE MÉXICO.- La música venezolana -estadounidense Ane Díaz quería darle un nuevo color a las canciones folclóricas con las que creció en su álbum debut Despechada y para ello revisitó canciones de comienzos del siglo a las que agregó nuevos instrumentos y una entonación particular.

"Mi padre es canario y tú sabes que en las Islas Canarias es pura música", dijo Díaz en una entrevista reciente por videollamada desde esas islas españolas frente a África. "No vivimos sin nuestra música, es lo que nos da felicidad, es el deporte de todos, tengas dinero o no tengas dinero, es lo que te da alegría y vida".

La madre de Díaz es de Venezuela, donde nació ella. Su padre era amigo del compositor Simón Díaz y llegaron a visitar su finca. Su familia emigró a Estados Unidos cuando ella tenía 17 años. Al llegar a Florida conoció la música de los Beatles, que se sumaron a intérpretes como Soledad Bravo y Antonio Machín entre sus favoritos.

Tras formar parte de un par de grupos, Díaz comenzó a desarrollar su propia música convirtiéndose en cantautora y multiinstrumentista. Su madre, quien ahora tiene 89 años, la ayudó a escoger las canciones de su álbum.

"Este es el comienzo de una nueva época para mí en la música", dijo sobre Despechada, lanzado el fin de semana pasado.

Díaz no está sola, cuenta con el respaldo de Michael Stipe de R.E.M., quien ha elogiado su interpretación.

"Tiene un corazón gigantesco y apoya a todos los músicos, es un hermano", dijo sobre el rockero.

En el álbum de Díaz hay chelo, clarinete, percusión de metal y también sampleos de música electrónica. "Estas canciones no las estoy cantando como las cantan folclóricamente", dijo. "No puedo mentir que tengo muchos años (fuera de Venezuela). Yo toco el cuatro, pero no como un venezolano".

Una de las piezas destacadas es Clavelito colorado, un canto de los campesinos. "Es una de las canciones más endémicas de nuestro país y es el canto del ordeño, el canto de la gente que trabaja en el campo, es la soledad de la gente en el campo", dijo. "La canción se refiere a una persona que no puede recoger ni un clavelito porque tiene que trabajar y tiene que llevar el ganado".

Pueblos tristes es una de las primeras canciones que conoció de niña. Retrata la vida en un pueblo con carencias, algo que Díaz lamenta que no haya cambiado en las décadas desde que se compuso. "Nuestros países todavía siguen en el mismo lío, es prácticamente lo mismo, las mismas situaciones", dijo.

El álbum tiene temas de desamor, pero también le da una oportunidad al romance en Sombras de los médanos. "Teníamos que poner un poco de amor en medio de toda esta tristeza", dijo Díaz.

La música ha publicado los videos de Clavelito colorado y Carmela en el canal de YouTube del sello discográfico LaunchLeft. Los videos fueron creados con Inteligencia Artificial (IA) por la artista Natalia Pizarro.

"Fue interesantísimo trabajar con IA, de verdad captó las imágenes de nuestra gente muy bien", señaló Díaz. "Fue una forma de traer la música a los jóvenes".

FUENTE: AP