Lala Beltrán: juventud, alegría y pasión por la moda

Bueno, me describo y me reconozco como una mujer creativa, alegre, perseverante, valiente, transparente y entregada, enfocada en lograr las metas que me propongo, aunque me distraigo con mucha facilidad, ja ja.

Me describo como alguien que tiene que disfruta todo lo que hace y vive, como crear, comer, trabajar, compartir con amigos y familia, etc. Hoy soy alguien que ha aprendido a conocerse para sacar todo mi potencial y confianza en mí para lograr mis metas.

¿Qué significa para ti la moda?

Para mí la moda es una forma de expresión no solo de tu personalidad sino también de tus estados de ánimo. Por ejemplo, yo me visto según el estado de ánimo con el que me desperté.

La moda es la forma más personal de expresar cómo te sientes contigo mismo y cómo te quieres proyectar. Te genera una sensación y emoción de aceptación propia y de seguridad al usar una prenda con la que te identificas.

¿Cómo empezaste en el mundo de la moda?

Mis inicios fueron en Barranquilla, mi ciudad natal. Trabajé para marcas locales y empecé a involucrarme con todos los procesos por los que pasa una prenda de vestir, desde la creación hasta que está expuesta en tiendas, revistas, pasarelas etc. Pero no fue hasta que me mudé a Panamá donde descubrí, abrí y aprendí cuán grande es el mundo de la moda, lo que es trabajar con grandes marcas internacionales, manejar cantidades inmensas de producción y exponer con unas grandes campañas de mercadeo todo mi trabajo a nivel internacional con marcas como US POLO, CHRISTIAN LACROIX, FILA, SHEIN, entre otras.

Toda esta experiencia me ha permitido lograr crear y comercializar colecciones rentables y exitosas comercialmente a través de una acertada comunicación de mercadeo, organizando eventos de moda etc. Usando todos los recursos que nos brinda esta industria. Ha sido un camino muy lindo de aprendizaje constante.

¿Tienes algún proyecto en desarrollo o algún proyecto a medio-largo plazo?

Sí, actualmente estoy trabajando en la creación de mi marca ALMA No3. Será una marca de ropa que comercializa prendas de vestir para actividades deportivas, ropa de playa y lencería, con el valor agregado de ayudar a nuestra comunidad a encontrar su bienestar emocional y espiritual. Con el fin de empoderarlas desde su interior. Porque nuestro mayor interés, más que vender ropa, es ayudar a las personas a mejorar sus vidas, a amarse a sí mismos y a ser seres humanos más felices y conscientes.

El lanzamiento será el próximo año, estoy muy emocionada porque es un proyecto que va a reflejar todo lo que yo soy y que me permitirá explorar y explotar toda mi creatividad sin ningún límite.

¿Qué consejos darías a los jóvenes que quieren ser diseñadores?

Creo que el sueño de todo diseñador es tener una marca propia, y es un sueño muy lindo y absolutamente posible. Pero yo desde mi experiencia y perspectiva aconsejo que para hacer este sueño realidad primero trabajen para una marca que ya esté estructurada. Es la única y mejor forma de realmente aprender de la industria de la moda. Y qué mejor forma que te paguen por aprender, al trabajar para una marca ya instituida ves todo el funcionamiento desde adentro, haces contactos, aprendes qué está bien y qué no, aprendes del mercado, de ventas, de mercadeo. Porque tener una marca no es solo hacer ropa bonita y crear y jugar con telas y colores, es lograr que tus creaciones gusten tanto que generes dinero con ellas. Trabajar para otro en esta industria te ahorrará muchas equivocaciones futuras.

Puede conocer más sobre Lala Beltrán en su cuenta de Instagram.

FUENTE: Nota de prensa