Fendi celebra regreso de Maria Grazia Chiuri durante Semana de la Moda en Milán

El regreso de la respetada diseñadora fue uno de los eventos más esperados de la ciudad durante el segundo día de la semana de la moda

La diseñadora italiana Maria Grazia Chiuri, exdirectora creativa de la línea femenina de la casa Dior.&nbsp;

AFP/ Thomas Samson

MILÁN.- La diseñadora Maria Grazia Chiuri regresó a Fendi en la Semana de la Moda de Milán, presentando una colección sensual y ligera con pieles y cueros "remodelados" elaborados con un toque de encaje. El regreso de la respetada diseñadora fue uno de los eventos más esperados de la ciudad durante el segundo día de la semana de la moda.

Los actores Monica Bellucci y Jude Law estuvieron presentes en primera fila, junto con el embajador de Fendi, Bang Chan, de la banda coreana Stray Kids.

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Shakira es nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026
Exposición Uno se vuelve muchos, disponible hasta el 16 de abril en el Pérez Art Museum Miami.
Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Chiuri comenzó su carrera en el mundo de los accesorios en la firma de lujo, que el gran Karl Lagerfeld presidió durante más de 50 años y que ahora pertenece al conglomerado francés de moda LVMH. Fue la primera mujer al frente de Dior y veterana de Valentino.

"Estoy aquí para devolverles lo que me han dado", declaró la diseñadora a la revista Vogue esta semana sobre las hermanas Fendi que están detrás de la marca.

La primera colección Otoño-Invierno de la diseñadora, tanto para hombre como para mujer, presentó pieles negras, blancas y verdes, todas rediseñadas, y una paleta de colores minimalista, predominantemente negra, blanca y azul pálido.

Con vestidos lenceros delicadamente fluidos, incluyendo uno escarlata que podría haber sido un homenaje al difunto Valentino, y encajes con aberturas, Chiuri explicó que quería presentar una "geografía personal" de la moda, destacando la historia de Fendi y su colaboración con otros diseñadores, un método que ya había defendido con éxito en Dior.

Con cuellos de camisa rígidos, usados como collares por las mujeres, combinados con escotes pronunciados, y pieles extragrandes para los hombres, Chiuri también esperaba "ir más allá de la distinción entre el vestuario femenino y el masculino".

La diseñadora colaboró con el joven artista SAGG Napoli para crear camisetas y bufandas de fútbol con lemas en italiano como "Arraigados pero no anclados" o "Leales pero no obedientes".

Una docena de activistas antipieles se manifestaron frente a la sede de Fendi en Milán, donde se celebró el desfile, exigiendo a la Semana de la Moda de Milán que prohibiera las pieles, como ya han hecho Londres y Nueva York.

Maria Grazia

Chiuri, originaria de Roma, comenzó a trabajar en Fendi en 1989 como diseñadora de accesorios, trabajando codo con codo con Pierpaolo Piccioli, lo que marcó el inicio de una larga colaboración.

Tras su llegada a Valentino en 1999, Chiuri pasó los siguientes 17 años en la casa de diseño romana, donde codirigió con Piccioli tras la jubilación de Valentino Garavani en 2008.

Nombrada directora de Dior en 2016, en sustitución de Raf Simons, Chiuri se convirtió en la primera mujer directora creativa de la histórica casa de alta costura francesa, aportando una mirada feminista y global sin complejos a la reinterpretación de la célebre silueta de reloj de arena de Christian Dior.

Cómo se imaginaría la diseñadora su tarea en Fendi, cuyas raíces se centran en la piel y la marroquinería, tras la salida del director artístico Kim Jones en 2024, ha sido un tema muy debatido en el mundo de la moda.

FUENTE: AFP

