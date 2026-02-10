Lalywood presenta tema "Bluejeaneo", un perreo nostálgico y alternativo

MIAMI.- La cantautora barranquillera Lalywood lanza Bluejeaneo, una canción que transforma la ovulación en ritmo, memoria y baile. El tema hace parte de su álbum conceptual Declaraciones Menstruales Sinceras, un proyecto que narra las fases del ciclo menstrual desde una mirada "honesta, femenina y profundamente creativa".

"Bluejeaneo es un perreo alternativo y nostálgico, sin vulgaridad ni excesos, que conecta la energía biológica de la ovulación con sonidos ochenteros, noventeros y dosmileros. Es una canción que invita a moverse, pero también a recordar: las fiestas improvisadas, los salones sociales cubiertos con bolsas de basura en los vidrios, las “mini tk’s” y ese deseo adolescente de bailar hasta que se apague la luz", expresa un comunicado de la cantante.

CINEMATOGRAFÍA Festival de cine judío en Miami premia a los mejores filmes proyectados

El resultado es un tema bailable, sensual y emocional, donde la biología se vuelve estética y el cuerpo se vuelve pista de baile.

“Bluejeaneo es una oda a la ovulación. Habla de ese momento del ciclo en el que una se siente viva, magnética, con ganas de salir, de bailar, de existir con más fuerza”, explica la artista.

La canción une a Lalywood, desde Barranquilla, con Kairuz, artista bogotana con quien construye un diálogo sonoro que cruza regiones, memorias y estilos. Juntos crean una energía que representa el equilibrio perfecto entre Caribe y capital, entre nostalgia y presente.

“Es el mix perfecto para poner a Colombia y al mundo a bailar y bluejear”, afirma Lalywood.

Video musical

Esta entrega viene acompañada de un videoclip que amplifica el universo de Bluejeaneo a través de colores fluorescentes, denim y una atmósfera sensual y fiestera.

La pieza visual traduce la energía de la ovulación en imágenes vibrantes, cuerpos en movimiento y escenas que evocan fiesta, libertad y deseo, conectando la nostalgia dosmilera con una estética contemporánea y profundamente femenina.

Bluejeaneo no es un lanzamiento aislado, sino una pieza clave dentro de Declaraciones Menstruales Sinceras, un álbum que traduce el ciclo menstrual en canciones, emociones y metáforas.

Cada tema representa una fase distinta del cuerpo femenino, alejándose del discurso pedagógico para apostar por la música como experiencia sensorial y emocional.

Con este lanzamiento, Lalywood reafirma su propuesta artística: crear pop desde el cuerpo, desde la memoria y desde lo que históricamente no se ha cantado, pero todas han sentido.