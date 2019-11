Las 10 canciones más populares de la semana

1.- “Probablemente'' - Ruggero Pasquarelli

2.- “Te esperaba'' - Carlos Rivera

3.- “Tutu'' - Camilo y Pedro Capó

4.- “Me equivocaré'' - Antonio José

5.- “Oye'' - Tini y Sebastián Yatra

6.- “Señorita'' - Shawn Mendes y Camila Cabello

7.- “Pegao'' - CNCO y Manuel Turizo

8.- “Laligera'' - Lali

9.- “Calma'' - Pedro Capó

10.- “Runaway'' - Sebastián Yatra, Daddy Yankee y Natti Natasha con Jonas Brothers

(Fuente: Radio Disney)

CHILE

1.- “Ritmo (Bad Boys For Life)'' - J Balvin y The Black Eyed Peas

2.- “Qué calor'' - Major Lazer con J Balvin y El Alfa

3.- “Dance Monkey'' - Tones and I

4.- “Que tire pa lante'' - Daddy Yankee

5.- “Lost On You'' - LP

6.- “Fantasías'' - Rauw Alejandro y Farruko

7.- “El favor'' - Dimelo Flow con Nicky Jam, Farruko, Sech, Zion y Lunay

8.- “China'' - Anuel AA, Daddy Yankee y Karol G con Ozuna y J Balvin

9.- “Si supieras'' - Daddy Yankee, Wisin y Yandel

10.- “DJ no pare'' - Justin Quiles

(Fuente: Los 40 Principales)

COLOMBIA

1.- “Tutu'' - Camilo y Pedro Capó

2.- “Pa' olvidarme de ella'' - Piso 21 y Christian Nodal

3.- “Truth Hurts'' - Lizzo

4.- “Loco contigo'' - DJ Snake, J Balvin y Tyga

5.- “Locos dementes'' - Gisu, Greeicy y Mike Bahía

6.- “China'' - Anuel AA, Daddy Yankee y Karol G con Ozuna y J Balvin

7.- “Indeciso'' - Reik, J Balvin y Lalo Ebratt

8.- “Yo x ti, tú x mí'' - Rosalía y Ozuna

9.- “Qué pena'' - J Balvin y Maluma

10.- “Mami'' - Piso 21 y The Black Eyes Peas

(Fuente: Los 40 Principales)

ESPAÑA

1.- “Superpoderes'' - Leiva

2.- “Atrévete'' - Nicky Jam y Sech

3.- “So Am I'' - Ava Max

4.- “Old Town Road'' - Lil Nas X con Billy Ray Cyrus

5.- “Yo x ti, tú x mí'' - Rosalía y Ozuna

6.- “Only Human'' - Jonas Brothers

7.- “Beautiful People'' - Ed Sheeran con Khalid

8.- “Someone You Loved (Madism Radio Mix)'' - Lewis Capaldi y Madism

9.- “Me quedo'' - Aitana y Lola Índigo

10.- “Qué bonito es querer'' - Manuel Carrasco

(Fuente: Los 40 Principales)

ESTADOS UNIDOS

1.- “China'' - Anuel AA, Daddy Yankee y Karol G con Ozuna y J Balvin

2.- “La canción'' - J Balvin y Bad Bunny

3.- “Otro trago'' - Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna y Anuel AA

4.- “Callaita'' - Bad Bunny y Tainy

5.- “Loco contigo'' - DJ Snake, J Balvin y Tyga

6.- “No me conoce'' - Jhay Cortez, J Balvin y Bad Bunny

7.- “Que tire pa lante'' - Daddy Yankee

8.- “Con calma'' - Daddy Yankee y Katy Perry con Snow

9.- “Adicto'' - Tainy, Anuel AA y Ozuna

10.- “Soltera'' - Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny

(Fuente: Billboard)

MEXICO

1.- “Lose You To Love Me'' - Selena Gomez

2.- “Dance Monkey'' - Tones and I

3.- “La canción'' - J Balvin y Bad Bunny

4.- “Ride It'' - Regard

5.- “Ritmo (Bad Boys For Life)'' - J Balvin y The Black Eyed Peas

6.- “Memories'' - Maroon 5

7.- “Circles'' - Post Malone

8.- “Piece of Your Heart'' - Meduza y Goodboys

9.- "10,000 Hours'' - Justin Bieber, Dan + Shay

10.- "Orphans'' - Coldplay

(Fuente: Los 40 Principales)

VENEZUELA

1.- “Subtítulos'' - Lasso y Danna Paola

2.- “Amiga loca Vol. 2'' - Thomas, Mau, Moi y Feer

3.- “Te voy a amar'' - Jonathan Moly

4.- “Quédate'' - Katie Angel

5.- “Su amiga'' - EstoeSPosdata

6.- “Muérdeme'' - Alkilados

7.- “TBT'' - Adrian y Slicker

8.- “Te diré quién soy'' - Kid Liner

9.- “Uber'' - Enghel, Sibilino y Benavides

10.- “Dímelo en silencio'' - Ah Sinfónico

(Fuente: Record Report)