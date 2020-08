Las 18 películas que compiten en la Mostra de Venecia

"In between dying" (Mientras llega la muerte) de Hilal Baydarov con Orkhan Iskandarli, Rana Asgarova, Maryam Naghiyeva, Murvat Abdulazizov, Kamran Huseynov, Samir Abbasov

Azerbaijan, Etados-Unidos / 88 minutos de duración

"Le sorelle Macaluso" (Las hermanas de Macaluso) de Emma Dante con Viola Pusateri, Eleonora De Luca, Simona Malato, Susanna Piraino, Serena Barone, Maria Rosaria Alati, Anita Pomario, Donatella Finocchiaro

Italia / 94 minutos

"The world to come" (El mundo que viene) de Mona Fastwold con Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Christopher Abbott, Casey Affleck

Estados-Unidos / 98 minutos

"Nuevo orden" de Michel Franco con Naián González Norvind, Diego Boneta, Mónica Del Carmen, Fernando Cuautle, Darío Yazbek, Eligio Meléndez

México-Francia / 88 minutos

"Amantes" ("Lovers") de Nicole Garcia con Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel

Francia / 102 minutos

"Laïla in Haifa" de Amos Gitaï con Maria Zreik, Khawla Ibraheem, Bahira Ablassi, Naama Preis, Tsahi Halevi, Makram J. Khoury

Israel-Francia / 99 minutos

"Dorogie tovarichi" ("Queridos compañeros") de Andreï Konchalosky con Julia Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrei Gusev, Yulia Burova, Sergei Erlish

Rusia / 116 minutos

"Spy no tsuma" ("La esposa del espía") de Kiyoshi Kurosawa con Yu Aoi, Issey Takahashi

Japón / 116 minutos

"Khorshid" ("Niños sol") de Majid Majidi con Ali Nasirian, Javad Ezzati, Tannaz Tabatabaie, Rouhollah Zamani, Seyed Mohammad Mehdi Mousavi Fard, Shamila Shirzad

Irán / 99 minutos

"Pieces of a woman" (Pedazos de mujer) de Kornel Mundruczo con Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn, Jimmie Fails, Molly Parker, Sarah Snook, Iliza Shlesinger, Benny Safdie

Canadá-Hungría/ 115 minutes

"Miss Marx" de Susanna Nicchiarelli con Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair, Felicity Montagu, Karina Fernandez, Oliver Chris, Philip Gröning

Italia-Bélgica / 107 minutos

"Padrenostro" de Claudio Noce con Pierfrancesco Favino, Mattia Garaci, Barbara Ronchi, Francesco Gheghi, Francesco Colella, Antonio Gerardi

Italia / 120 minutos

"Notturno" de Gianfranco Rosi

Italia-Francia-Alemania/ 100 minutos

"Sniegu juz nigdy nie bedzie" ("Nunca volverá a nevar") de Malgorzata Szumowska y Michal Englert (co-director) con Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura, Andrzej Chyra

Polonia-Alemania / 113 minutos

"The disciple" (El discípulo) de Chaitanya Tamhane con Aditya Modak, Arun Dravid, Sumitra Bhave, Kiran Yadnyopavit

India / 127 minutos

"Und morgen die ganze Welt" ("Y mañana el mundo entero") de Julia von Heinz con Mala Emde, Noah Saavedra, Tonio Schneider, Luisa-Céline Gaffron, Andreas Lust

Alemania-Francia / 101 minutos

"Quo vadis, Aïda?" de Jasmila Zbanic con Jasna Ðuričić, Izudin Bajrović, Boris Ler, Dino Bajrović, Boris Isaković

Bosnia Herzegovina-Austria-Rumania-Holanda- Alemania-Polonia-Francia-Noruega / 101 minutos

"Nomadland" de Cholé Zhao con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Swankie, Bob Wells

Estados-Unidos / 108 minutos