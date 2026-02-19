jueves 19  de  febrero 2026
Fútbol

Thibaut Courtois se convierte en nuevo propietario de Le Mans FC y se une a Djokovic en el ambicioso proyecto

Thibaut Courtois se convierte en copropietario de Le Mans FC junto a Novak Djokovic y otros inversores, apostando por un ambicioso proyecto de crecimiento en el fútbol francés

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, saluda a los fanáticos luego de una victoria, el 29 de enero de 2025.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El portero del Real Madrid CF, Thibaut Courtois, amplía su presencia fuera de los terrenos de juego tras convertirse en uno de los nuevos propietarios del Le Mans FC, club francés que busca crecer con un proyecto a largo plazo respaldado por figuras del deporte mundial.

Un grupo inversor con nombres destacados

Courtois se incorpora a un grupo de inversión que ya cuenta con personalidades reconocidas como el tenista Novak Djokovic, el expiloto de Fórmula 1 Felipe Massa y el también piloto Kevin Magnussen. La iniciativa pretende impulsar el desarrollo deportivo y estructural del club dentro del fútbol francés.

El guardameta belga participa en la operación a través de NXTPLAY Capital, su vehículo de inversión enfocado en proyectos deportivos con visión de crecimiento sostenido y expansión internacional.

Un campeón de Champions que apuesta por el futuro

Ganador de la UEFA Champions League y referente del fútbol europeo en la última década, Courtois sigue así la tendencia de otros deportistas de élite que buscan diversificar su carrera mediante inversiones estratégicas en clubes y proyectos deportivos.

Desde el entorno del Le Mans FC destacan que la llegada de nuevas figuras al accionariado forma parte de un plan ambicioso para posicionar al equipo como una entidad competitiva y con mayor proyección mediática.

Le Mans FC mira hacia adelante

El club francés apuesta por un modelo que combine inversión internacional, desarrollo deportivo y crecimiento institucional. Con la incorporación de Courtois y otros inversores, Le Mans FC pretende dar un salto cualitativo tanto dentro como fuera del campo, consolidando una base sólida para los próximos años.

La entrada del portero del Real Madrid refuerza la idea de que cada vez más estrellas del deporte buscan construir su legado también desde los despachos, participando activamente en la evolución del fútbol moderno.

