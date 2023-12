Las mejores series de 2023: "Succession", "Jury Duty", "Shrinking" y "Swarm"

LOS ÁNGELES.- Con tantos programas en televisión y servicios de streaming disponibles, es imposible no perderse una joya o dos. Las principales ofertas de series televisivas de este año seleccionadas por The Associated Press incluyen una combinación de dramas y comedias atractivas.

A continuación, 10 programas de 2023 que simplemente no debes perderte. La disponibilidad en servicios de streaming incluidos aplica para Estados Unidos.

The Bear, Hulu.

Comencemos con un anuncio de servicio público para ver The Bear si aún no lo has hecho. El programa de FX sobre un galardonado chef de alta cocina llamado Carmy (interpretado por Jeremy Allen White), que regresa a su casa en Chicago para dirigir el restaurante en ruinas de su difunto hermano, debutó silenciosamente en Hulu en 2022 y fue un éxito de boca en boca y entre la crítica. La segunda temporada no experimentó una depresión de segundo año. De hecho, sobresalió. Cualquier episodio puede hacerte reír, llorar, sentirte ansioso y emocionado por su genial reparto de estrellas invitadas.

El episodio seis, titulado Fishes, es una obra maestra.

The Big Door Prize, Apple TV+

Schitt's Creek finalizó su emisión en 2020 y dejó un vacío para un programa sobre aceptación y amistades poco probables. Era la humanidad en su máxima expresión y, sin embargo, aún era divertida, con diálogos destacados y digna de un meme. Los fanáticos que buscan esa vibra deberían ver The Big Door Prize, que sigue a los residentes de un pequeño pueblo cuyas vidas dan un vuelco cuando aparece en la tienda un nuevo juego llamado Morpho que promete decirle a cada usuario cuál es el potencial de su vida.

Algunas de las respuestas de Morpho incitan a las personas a realizar cambios importantes, mientras que otras se sienten abatidas, inseguras o dudan de los resultados. Cada episodio sigue la reacción de un personaje diferente a su revelación de Morpho. El encantador elenco del programa es dirigido por Chris O'Dowd y la historia está basada en una novela de M.O. Walsh. Además sí tiene una conexión con Schitt's Creek: su productor ejecutivo es David West Read, quien también fue productor y guionista de Schitt's Creek.

Buenas noticias para los fanáticos: se acerca la segunda temporada.

The Golden Bachelor, ABC y Hulu

Después de 27 temporadas de The Bachelor, la franquicia logró atraer nuevamente a los espectadores con una versión del programa centrada en personas mayores llamada The Golden Bachelor. En lugar de ver para criticar, la gente sintonizó para ver cómo un viudo de 70 años llamado Gerry Turner se disponía a buscar una nueva pareja. Sus cifras de streaming establecieron un récord en Hulu. Turner dijo a The Associated Press que creía que la gente podía sentir la autenticidad del elenco. "Nunca cuestioné los motivos de nadie para estar en el programa. A los 70 años estás ahí sólo por la razón correcta".

Además: la boda de Turner se transmitirá en vivo por ABC el 4 de enero.

Swarm, Prime Video

Dominique Fishback ya era una estrella en ascenso de Hollywood cuando consiguió el papel principal en Swarm y ahora está nominada al Emmy por este éxito satírico de siete episodios. En la serie cocreada por Donald Glover, Fishback interpreta a Dre, la fan obsesionada de una cantante de R&B parecida a Beyoncé llamada Ni'Jah, cuya base de admiradores se conoce como Swarm (enjambre). La devoción de Dre por Ni'Jah es desquiciada y mortal. Swarm, un comentario sobre el culto a las celebridades, presenta a Chloe Bailey en un papel recurrente y Damson Idris, Paris Jackson, Halsey y Billy Eilish se encuentran entre las estrellas invitadas.

The Other Two, Max

Para una oferta más ligera que aborda a las celebridades, particularmente a los famosos del internet, está The Other Two. Creada por dos antiguos guionistas de Saturday Night Live, el programa sigue a Cary y Brooke, el hermano y la hermana mayores de un ídolo del pop adolescente, Chase, que se hace llamar Chase Dreams. Cancelada por Max después de tres temporadas, todavía vale la pena ver la serie por cómo se burla de la cultura de Internet, los millennials, las celebridades y la rivalidad entre hermanos.

Drew Tarver y Heléne Yorke interpretan a los hermanos mayores, Molly Shannon es su madre y madre de un Chase despistado, interpretado por Case Walker.

Beef, Netflix

Para una comedia oscura sobre una fijación enfermiza, no busques más, está la serie limitada Beef.

Ali Wong y Steven Yeun interpretan a dos personas que casi sufren un accidente automovilístico en un estacionamiento y el incidente se convierte en furia al volante en esteroides. En lugar de calmarse y seguir adelante, los dos se obsesionan con arruinar al otro infiltrándose en su vida y causando estragos. En algún momento puede que empieces a preguntarte: ¿en realidad se gustan estos dos?

Wong dijo a AP a principios de este año: "Al principio piensas que se trata de estas dos personas que son enemigas, pero siguen involucrándose en la vida del otro y siguen regresando el uno al otro. Y hay una razón para ello. Es porque están derribando esos muros. Se ven en sus momentos más feos y peores, pero de alguna manera se conectan mucho y todavía quieren estar cerca el uno del otro".

Jury Duty, Amazon Freevee

En Jury Duty, al ciudadano Ronald Gladden se le hace creer que fue elegido y luego secuestrado en un juicio con jurado que se estaba filmando para un documental. Todos los que rodean a Gladden son actores, incluido James Marsden, quien interpreta una versión hilarante y realzada de sí mismo. Las situaciones que ocurren, desde las declaraciones de los "testigos", hasta las interacciones entre los otros miembros del jurado, son tan absurdas que es sorprendente que Gladden nunca se diera cuenta. La mejor parte es su reacción ante la verdad en el episodio final.

La serie fue creada por Lee Eisenberg y Gene Stupnitsky, el dúo que escribió el episodio Dinner Party de The Office, que era humor incómodo en su máxima expresión.

Perry Mason, HBO

Algo sucedió entre la primera y la segunda temporada de Perry Mason de HBO, protagonizada por Mathew Rhys. Se puso buena.

La primera temporada tuvo un elenco impresionante, pero era la historia del origen del abogado Mason, y el tipo era oscuro: arruinado, divorciado, enojado y borracho. La historia también fue difícil de seguir. La segunda temporada, sin embargo, dio un giro de 180 grados. El misterio central fue apasionante, sus personajes secundarios sirvieron a la historia, hubo algunos momentos ligeros y Mason mostró habilidades de investigación que lo ayudaron a ser un abogado exitoso. Y luego... también fue cancelada, pero todavía puedes verla en Max.

Shrinking, Apple TV+

La terapia y el duelo no parecen una receta para una comedia para sentirse bien, pero Shrinking lo logra. Jason Segel interpreta a Jimmy, quien apenas sobrelleva la reciente muerte de su esposa y toma malas decisiones, mientras su hija adolescente observa con resentimiento desde la barrera y esencialmente es criada por una vecina (Christa Miller). ¿La ironía? Jimmy es un terapeuta cuyos colegas son interpretados por Harrison Ford y Jessica Williams, cada uno con sus propios problemas en sus vidas.

Segel creó la serie con Bill Lawrence (Scrubs, Cougar Town) y el ganador del Emmy Brett Goldstein, quien interpretó a Roy Kent en Ted Lasso. Su creación es un espectáculo en el que cada personaje es encantador y la escritura es inteligente, rápida y honesta.

Succession, HBO y Max

Sí, la mayoría de la gente conoce Succession. El drama transmitió su final en HBO a principios de año después de cuatro temporadas, pero para aquellos que no lo han visto, ahora es el momento de descubrir por qué causó tanto revuelo. La serie sobre la familia Roy (dueña de un gran conglomerado de medios) fue nominada a 27 premios Emmy y 14 de ellos en categorías de actuación. En el centro está el patriarca Logan Roy (Brian Cox), que tiene cuatro hijos adultos y tres quieren ser su sucesor.

La batalla sobre quién es el heredero legítimo de su imperio empresarial llegó a un punto crítico en la última temporada estelar, y fue una montaña rusa.

FUENTE: AP