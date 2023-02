Las películas favoritas a los Premios Goya 2023

Dirigida por Rodrigo Sorogoyen, esta película narra la historia de una pareja de ecologistas franceses que se va a vivir a una aldea de Galicia (noroeste), y cuyo proyecto de vida acaba chocando trágicamente con los lugareños, en particular con dos hermanos.

SÉPTIMO ARTE Película "As bestas" lidera las nominaciones de los Goya

"Lo que nos gustó fue imaginar las motivaciones de esos cuatro personajes, cómo puedes odiar tanto a alguien vecino, y la de los dos extranjeros, una gente que no es bienvenida, pero que dice: 'yo no me voy a ir de aquí'", explicó Sorogoyen a la AFP en el Festival de Cannes.

Protagonistas: Denis Menochet, Marina Foïs, Luis Zahera y Diego Anido.

Embed

Modelo 77, con 16 nominaciones

Protagonizada por Miguel Herrán, la producción muestra un drama carcelario de la Barcelona de 1977 filmado por Alberto Rodríguez. En la película un joven contable, encarcelado y pendiente de juicio por cometer un desfalco, se enfrenta a una posible pena de entre 10 y 20 años, un castigo desproporcionado para la cuantía de su delito.

Reparto: Miguel Herrán, Javier Gutiérrez, Jesús Carroza, Fernando Tejero, Xavi Sáez, Catalina Sopelana, Polo Camino, Alfonso Lara, Javier Lago y Iñigo Aranburu.

Embed

Alcarràs, con 11 nominaciones

Interpretada por actores aficionados y dirigida por Carla Simón, el filme retrata con amargura la vida en el campo: narra las dificultades de una familia de agricultores catalanes (noreste) por seguir haciendo las cosas como siempre, y en su trama juegan un rol importante la muerte de los viejos pactos de caballeros y el avance imparable de los molinos y los paneles solares de las energías renovables.

"Mis tíos cultivan melocotones en Alcarràs, pero la historia es ficticia", dijo a AFP la directora Carla Simón, que de pequeña pasaba los veranos en ese pueblo catalán.

Reparto: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad, Montse Oró, Carles Cabós y Berta Pipó.

Embed

Cinco lobitos, con 11 nominaciones

La ópera primera de Alauda Ruiz de Azúa proyecta el drama desde la maternidad: Laia Costa da vida a una madre que se da cuenta de que no sabe muy bien cómo asumir su nuevo rol, lo que la lleva a volver a casa de sus padres en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé.

Reparto: Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea, Mikel Bustamante, José Ramón Soroiz, Amber Williams, Lorena López, Leire Ucha, Elena Sáenz y Asier Valdestilla García.

Embed

Argentina, 1985, favorita incontestable

La cinta de Santiago Mitre luchará por Mejor película iberoamericana. Ricardo Darín protagoniza esta película que recrea la batalla de la justicia civil contra los altos mando militares de la dictadura argentina en el llamado Juicio de la Juntas de mediados de la década 1980.

“La democracia es algo por lo que hay que seguir luchando”, expresó Mitre al recibir el Globo de Oro 2023 a Mejor película en lengua extranjera.