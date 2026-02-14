sábado 14  de  febrero 2026
EFEMÉRIDES

Películas para disfrutar en San Valentín

Si lo tuyo este San Valentín es quedarte en casa, DIARIO LAS AMÉRICAS comparte una lista de las mejores películas para ver este día

Películas y San Valentín.&nbsp;

Películas y San Valentín. 

Cortesía/Freepik.es
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- San Valentín invita a celebrar el amor y aunque para muchos los detalles y las salidas son importante, para otros la importancia de esta fecha radica en bajar el ritmo, rodearse de sus seres amados y disfrutar de un día cargado de emociones y buenas vibras.

Y qué mejor plan para este 14 de febrero que resguardarte en el calor del hogar y disfrutar de algunas de las historias más románticas e hilarantes del cine, así como también otras que exploran la complejidad de los afectos humanos con sensibilidad y profundidad.

Por eso, si lo tuyo este San Valentín es quedarte en casa, DIARIO LAS AMÉRICAS comparte una lista de las mejores películas para ver este día.

La La Land – 2016

Protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, el musical sigue la historia de Mía, una aspirante a actriz, y Sebastian, un músico de Jazz, que se enamoran.

Sin embargo, mientras ambos luchan por alcanzar sus sueños en Los Ángeles, la relación se pone a prueba por las exigencias de la ambición personal, las decisiones profesionales y el paso del tiempo. La película, a través de la nostálgica, reflexiona sobre lo que significa elegir entre el corazón y los sueños.

Cuestión de tiempo (About Time) – 2013

La comedia romántica de Richard Curtis sigue a Tim (Domhnall Gleeson) un joven que al descubrir que puede viajar en el tiempo, trata de usar este don para mejorar su vida amorosa. No obstante, en medio de la felicidad, descubre que alterar el pasado puede hacerle perder momentos valiosos, recordando también que el mayor tesoro de la vida es disfrutar de forma genuina con los tuyos viviendo plenamente el presente.

Loco y estúpido amor (Crazy, Stupid, Love) – 2011

Steve Carrell encarna a Cal Weaver, un hombre cuya vida da un giro inesperado cuando su matrimonio termina y debe enfrentarse de nuevo al mundo de las citas. Con la ayuda del cotizado soltero Jacob Palmer (Ryan Gosling), Cal se reinventa mientras varias historias de amor se entrecruzan, demostrando que las relaciones pueden ser tan caóticas como impredecibles.

Un lugar llamado Notting Hill (Notting Hill) – 1999

Hugh Grant y Julia Roberts protagonizan esta comedia romántica que narra el inesperado encuentro entre William, un tímido librero londinense, y Anna, una famosa actriz de Hollywood. Siendo de mundos (y países) distintos, ambos inician una relación marcada por la sencillez, el humor y los desafíos que implica amar bajo el peso de la fama.

11. Día de los enamorados (Valentine’s Day) – 2010

El filme entrelaza diversas historias a lo largo del día de San Valentín, entre amores nacientes, relaciones en crisis y vínculos inesperados, cada uno de los personajes experimentan las alegrías y complicaciones que trae consigo el romance.

