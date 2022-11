Lasso graba dueto en disco póstumo de Juan Gabriel

Embed

"Es absurdamente surreal que voy a tener un dúo con Juan Gabriel", expresó Lasso en un storie de Instagram capturado por El Nacional.

Bajo el sello Virgin Music, Los dúo 3 presenta una lista de colaboradores repleta de estrellas de varios géneros y épocas de la música que seguramente deleitará y sorprenderá a los fanáticos. Así lo informó la disquera en un comunicado difundido en Milenio.

"Los dúo 3, tercera entrega de la serie de álbumes de duetos de Juan Gabriel, saldrá el 11 de noviembre de 2022. Destaca que este disco fue producido por Gustavo Farias, quien anteriormente trabajó en Los dúo y Los dúo 2", detalló el periódico mexicano.

De acuerdo con Milenio, estas son las 14 canciones que podrá disfrutar el público de Juan Gabriel:

Déjame vivir, dueto con Anahí.

Por qué me haces llorar, dueto con Gloria Trevi.

Cada vez y cada vez, dueto con Pepe Aguilar.

De mí enamórate, dueto con Danna Paola.

He venido a pedirte perdón, dueto con Mon Laferte.

Have you ever seen the rain, dueto con John Fogerty.

Nada más decídete, dueto con Ángela Aguilar.

Luna tras luna, dueto con George Benson.

Yo no nací para amar, dueto con Lasso.

Venecia sin ti, dueto con Charles Aznavour.

Te doy 8 días, dueto con La Adictiva.

Déjame, dueto con Luciano Pereyra.

Mía un año, dueto con Eslabon Armado.

Ya, dueto con Banda El Recodo De Cruz Lizárraga, La India.

El 28 de agosto se cumplieron seis años del fallecimiento de Juan Gabriel. Durante sus cuatro décadas de trayectoria artística, El Divo de Juárez vendió más de 100 millones de discos en el mundo.