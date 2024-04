Latin Grammy celebra su vigésima quinta edición en Miami

"Miami ha evolucionado hasta convertirse en el epicentro del entretenimiento latino, y estamos muy agradecidos por el apoyo y el entusiasmo que hemos recibido", manifestó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Latin Recording Academy (@latingrammys)

Esta será la tercera vez en que los exponentes de la música hispana se congregarán en Miami. Previamente, la gala había sido celebrada en esta ciudad de Florida en 2003 y en 2020, cuando el espectáculo se llevó a cabo sin público por la pandemia del COVID-19.

Apoyo de Miami

El evento será posible gracias al trabajo conjunto de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, el Condado de Miami-Dade y la Oficina de Visitantes y Convenciones del Gran Miami (GMCVB).

Por su parte, Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade, se mostró emocionada y agradecida porque el galardón se llevará a cabo en la ciudad.

"Miami es realmente el lugar perfecto para los Latin Grammy. Tenemos la gente, las playas, el clima, la comida, los hoteles, el escenario y la música. Lo tenemos todo y estamos listos. Los Latin Grammy regresan a casa. Juntos vamos a hacer que esta sea la mejor noche de los premios Latin Grammy", comentó.

Embed ¡Miami será el epicentro de la música latina! Este 14 de noviembre celebraremos nuestro 25.o Aniversario en el @kaseyacenter, en colaboración con @miamidadecounty y @visitmiami #25AñosDeExcelencia #LatinGRAMMY



Miami será o epicentro da música latina! No dia 14 de… pic.twitter.com/kyp8HPxOTu — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) April 17, 2024

Por su parte, Anthony Rodríguez, comisionado del Condado de Miami-Dade, enfatizó que la ciudad será el escenario perfecto para la celebración.

"Miami es el escenario perfecto para honrar a los talentos de la música latina. El sabor y el ritmo solamente se encuentra aquí en Miami. Los Latin Grammy vienen a nuestra casa. Miami tiene una gran historia de la música latina y es un lugar donde tantos artistas han encontrado inspiración y éxito. Mientras los Latin Grammy se lleven a cabo en Miami, el evento reunirá aquí a músicos y fanáticos de todo el mundo. Esta ceremonia de premiación es un testimonio de la capacidad que tiene la música latina para unir a la gente", aseveró.

25 años

En este sentido, Abud destacó que el trabajo de la Academia en este cuarto de siglo ha sido apoyar al talento y generar puentes entre las generaciones, los géneros musicales, las geografías y las influencias de géneros. Enfatizó que como parte de la celebración del 25 aniversario, esta edición tendrá momentos especiales que repasarán la historia del galardón.

"Este año es un año de celebración. Vamos a repasar la historia, vamos a ver las contribuciones reviviendo momentos icónicos. Será un show muy diferente", explicó.

Sobre el acuerdo con Andalucía que permitió que en 2023 la premiación se llevara a cabo en Sevilla, el CEO señaló que se mantiene vigente pues es una alianza de tres años. "Son tres años de acuerdo con la junta de Andalucía. Los nexos con España han sido muy buenos. Lo más importante es que cuando vamos a un sitio, la ciudad se vuelca en dirección al arte".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Latin GRAMMY Foundation (@latingrammyfdn)

Igualmente, expresó su felicidad por el impacto que la música latina ha tenido en los últimos años.

"La música latina ha crecido exponencialmente. Estamos felices de ver la representación latina en el mundo. Creo que el reto es seguir reinventándonos e innovando. Y como Academia apoyarlos en la innovación. Lo que ustedes producen está todo el tiempo cambiando. El sueño es seguir apoyando el sueño de nuestros artistas. Nos debemos a los artistas y debemos estar a la par de su iniciativa. Seguir siendo un apoyo, una plataforma. Reconocer a los nuevos y a los que van de salida. Reconocer cada una de estas etapas y apoyar este maravilloso ecosistema que es la música".

El músico y productor Emilio Estefan se tomó un momento para reflexionar sobre este hito y añadió que la sorpresa siempre será la innovación que los artistas aportan a la industria.

"Felicito a la academia porque han hecho un trabajo espectacular. La sorpresa es toda la nueva música y fusiones. Con la nueva tecnología llegamos al mundo entero. Nuestra música está creciendo y estoy orgulloso de ello. Y quiero que ustedes también se sientan orgullosos de nuestra música".

Eventos del Latin Grammy

Como cada año, la semana del Latin Grammy contará con diversos eventos que reconoce al talento musical: la recepción de los artistas nominados, el panel Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase, Person of the Year, y la premiere de la 25 edición de los Latin Grammy.

Entre el 24 de julio y el 5 de agosto estará abierta la primera ronda de votación para los premios seleccionados por colegas, y las nominaciones serán anunciadas el 17 de septiembre.

La ronda final de votación tendrá inicio el 27 de septiembre y cierra el 10 de octubre.

Como cada año, la ceremonia será transmitida por Univision a partir de las 8 p.m. (hora del este), y será precedida por una antesala de la alfombra roja.