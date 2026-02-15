domingo 15  de  febrero 2026
"ÓLEO": el lienzo sonoro donde Fernando Fuenmayor y Daniel Requena reinventan sus raíces

El saxofonista nominado al Latin Grammy y el virtuoso del cuatro venezolano reinventan boleros, tangos y clásicos internacionales desde el World Music y el jazz

Álbum Óleo, de Fernando Fuenmayor y Daniel Requena.

Daniel Requena.

Fernando Fuenmayor.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI- Desde Miami, pero con el corazón anclado en Venezuela y el mundo, Fernando Fuenmayor y Daniel Requena presentan ÓLEO, un proyecto que no responde a tendencias ni algoritmos, sino a una necesidad artística profunda: rendir homenaje a la música con la que crecieron y transformarla con la madurez sonora que han construido a lo largo de los años.

Lo que comenzó como una hermandad musical natural, forjada entre estudios, maestros y escenarios compartidos, hoy se consolida en un álbum que es, en palabras de Fuenmayor, “una síntesis directa de lo que nosotros somos”.

“Daniel y yo nos juntamos por todo el bagaje y legado que tenemos de nuestros profesores en Venezuela, de nuestra formación musical. En Miami un día nos sentamos juntos a entender que teníamos mucho repertorio específico en común, de música latinoamericana y del mundo y que teníamos que hacer algo”, dijo el saxofonista y flautista a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Fernando Fuenmayor.
Fernando Fuenmayor.

Fernando Fuenmayor.

Más allá de los géneros

ÓLEO es una audaz exploración que honra boleros y tangos clásicos americanos, pero reinventados desde una estética contemporánea cuyo punto de partida es el World Music. En un momento donde la industria privilegia otros sonidos y fórmulas comerciales, Fuenmayor y Requena apuestan por un álbum que desafía las convenciones del mercado y reivindica la riqueza armónica y melódica.

“Para Óleo, elegimos temas que quizá no muy conocidos, no son los grandes éxitos latinoamericanos o mundiales, pero sí muy ricos armónica y melódicamente, ricos musicalmente”, explicó Fuenmayor. “Para Óleo, elegimos temas que quizá no muy conocidos, no son los grandes éxitos latinoamericanos o mundiales, pero sí muy ricos armónica y melódicamente, ricos musicalmente”, explicó Fuenmayor.

El repertorio transita desde tangos y boleros hasta una sorprendente versión de “I Have Nothing”, el clásico popularizado por Whitney Houston, reinterpretado en una fusión de música venezolana con inglés, jazz latino y onda nueva.

También destaca “Como dos extraños”, tango que cuenta con la colaboración del productor y músico Yasmil Marrufo, y “La Festa”, composición del italiano Francesco Cafiso, transformada en Onda Nueva e intervenida por el maestro de las maracas Ernesto Laya.

Daniel Requena.
Daniel Requena.

Daniel Requena.

Incluso un merengue venezolano en compás 5/8 adquiere una nueva dimensión jazzística bajo la mirada del dúo.

El disco se estructura con cinco temas cantados y cuatro instrumentales, marcando una ruptura en la trayectoria de Fuenmayor, tradicionalmente asociada a producciones mayormente instrumentales.

El cuatro venezolano en clave contemporánea

Uno de los grandes protagonistas de ÓLEO es el cuatro venezolano, ejecutado por Daniel Requena no desde el marco estrictamente folklórico, sino como un instrumento plenamente integrado al universo del jazz y la música global.

Oriundo de Monagas y considerado uno de los cuatristas más destacados de su generación, Requena ha llevado el sonido del cuatro a escenarios internacionales, fusionando tradición y modernidad con sensibilidad y virtuosismo. Su aclamado álbum La Siembra del Cuatro ya anticipaba esa vocación de expansión sonora.

En ÓLEO, el cuatro dialoga con saxofones, flauta, dos pianos, contrabajo, batería y percusión latina, dentro de una banda de élite que aporta una sonoridad rica, sofisticada y global.

“Teníamos como objetivo plasmar en un disco un sonido propio y ese era el objetivo a lograr, una sonoridad que evidenciara nuestra sonoridad como dúo, con la salvedad de que no tocamos solos sino que nos hacemos acompañar por una banda”, sostuvo Fuenmayor, artista nominado al Latin Grammy, quien ha llevado su música a escenarios como el Bolívar Hall de Londres y ha colaborado con artistas de la talla de Wynton Marsalis y DJ Khaled. Además de ser miembro recurrente de la Raíces Jazz Orquesta.

Entre los hitos de su carrera destaca su participación en 2009 en el récord Guinness al ensamble de flautas más grande del mundo, iniciativa liderada por el icónico flautista James Galway durante la convención anual de la National Flute Association. Aunque el evento ocurrió hace más de una década, la condecoración oficial le fue entregada recientemente, sumando un nuevo reconocimiento a su trayectoria internacional.

