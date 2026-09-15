martes 15  de  septiembre 2026
Combate al "narcoterrorismo"

EEUU reorienta hacia Latinoamérica ayuda militar prevista para Europa y Medio Oriente

La notificación se produjo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, regresara de una gira por tres —Colombia, Ecuador y Perú— de los cuatro países a los que Washington va a transferir estas partidas

Soldados de Estados Unidos y de varios países participan en el ejercicio multinacional Panamax 2026 en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá en Panamá el 13 de agosto de 2026.

Soldados de Estados Unidos y de varios países participan en el ejercicio multinacional Panamax 2026 en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá en Panamá el 13 de agosto de 2026.

MARTIN BERNETTI / AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — El Gobierno de Estados Unidos anunció el traslado de ayuda militar, valorada en 52 millones de dólares y destinada originalmente a Europa y Oriente Medio, hacia Panamá, Perú, Ecuador y Colombia, cuyos gobiernos están alineados con la Administración del presidente Donald Trump, según explicó este martes un representante del Departamento de Estado.

El funcionario afirmó que el Departamento de Estado ha notificado hoy al Congreso su intención de redirigir estos fondos del programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés) que habían sido destinados originalmente a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak.

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La notificación se produjo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, regresara de una gira que la semana pasada lo llevó por tres —Colombia, Ecuador y Perú— de los cuatro países a los que Washington va a transferir estas partidas.

Combate al "narcoterrorismo"

El Departamento de Estado considera que los fondos utilizados en las Américas servirán para combatir el "narcoterrorismo" en la "zona de influencia" de Washington y ayudarán a garantizar la seguridad del Canal de Panamá, y recuerda también que durante la última década el Congreso ha destinado o asignado "cerca del 80% del FMF" a Medio Oriente.

También insiste en que esta modificación está en línea con la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por el Gobierno Trump y puntualiza que disminuirá la potencial dependencia en materia de defensa de estos socios latinoamericanos con respecto a "adversarios" de Estados Unidos.

Panamá, Perú, Ecuador y Colombia han aceptado unirse al marco operativo de la Alianza de las Américas, el paraguas bajo el cual el Gobierno Trump quiere combatir el crimen organizado en Latinoamérica y que, en principio, incluye la potencial ejecución de operaciones militares conjuntas en los territorios de estos países.

A su vez, el desvío de fondos es la última de una serie de medidas que han reducido el apoyo militar estadounidense a países europeos desde el regreso en 2025 al poder de Trump, que ha protestado repetidamente por lo que considera la falta de voluntad de los socios de la OTAN de incrementar sus inversiones en defensa.

FUENTE: Con información de EFE

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