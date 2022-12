Laura Flores se une a Francisca y deja ver su cabello real

"Ella nos dio un testimonio en donde hizo declaraciones que la verdad me conmovieron muchísimo, nos mandó un mensaje súper lindo, profundo. Para mí es maravilloso decidir vivir ligero. Decidir no tener presiones, no tener prejuicios, ir ligero por la vida, que nada te frene, y hay que seguir adelante”, comentó Flores.

Minutos más tarde, Laura Flores se quitó la peluca que lucía para dejar ver su cabello natural ante las cámaras del programa.

La decisión de Francisca

Este lunes 5 de diciembre, Francisca aprovechó un segmento del programa Despierta América para hacer las paces con su niña interior y dejar crecer su cabello rizado.

"No me voy a hacer un cambio de look, no es un cambio de look, esto es una reconciliación con quien verdaderamente yo soy y es un abrazo que le hago a esa niña interior. Hoy yo quiero hacer las paces con esa niña, yo le quiero decir a ella que es hermosa, que es perfecta y quiero hacer las paces con mi cabello. Un cabello que le he hecho de todo siempre para que mientras más aplastado esté más bella yo me sienta… El día de hoy me libero", dijo la animadora antes de tomar una tijera y cortar un primer mechón de cabello.

Luego, Jomari Goyso continuó con el proceso.

En su cuenta de Instagram, Lachapel compartió una serie de fotografías acompañada por un mensaje en el que asegura que la decisión que tomó la hace sentir realmente feliz.

"Me siento increíble. Me siento como que finalmente tomé la palabra, me siento liberada, con permiso de ser. Mil gracias a todos los que hicieron ese momento tan sanador para mí, como suyo. Gracias a los que entendieron el mensaje de la importancia de abrazar nuestra identidad. Gracias por todas las palabras tan hermosas con las que me han abrazado en las últimas horas", destacó.

