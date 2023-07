Laura Zapata devela detalles del secuestro de su hermana

La actriz mexicana confesó que fue un momento sumamente difícil, pues la vida de su hermana dependía de ella.

"Fue un momento bien difícil, yo salí sin pagar un centavo por mí, por qué yo tenía que ver que suceda con el dinero que no daban y que no llegaba. Pero tuve la oportunidad de salvarla y sacarla de ahí de la mano de la Agencia Federal de Investigaciones F.B.I. Después las cosas se desvirtuaron y fue muy triste", señaló.

Por su parte, Luis Alfonso Borrego recordó que el secuestro de las hermanas de Thalía ha sido una de las cosas más lamentables que su familia ha vivido.

"Hay muchos mitos urbanos, por qué ustedes son una familia del mundo del entretenimiento. ¿Qué de cierto es que los secuestradores iban por ti, por qué te reconocieron y que tú dijiste, ella es mi hermana y que fue por ti que se la llevaron a ella también?", le preguntó a Laura, quien aclaró cómo había sido la situación.

"Yo estaba haciendo la obra La Casa de Fernanda Alba de Federico García Lorca, en el Teatro San Rafael. Había mucha publicidad en la televisión de esta puesta en escena para que la gente acudiera al teatro. Los secuestradores después confesaron: "Oye, esa no es la hermana de Thalía, pues vamos a levantarla". Entonces me siguieron, en dos ocasiones estaba acompañada, y en esta ocasión estaba con Ernestina, y nos llevaron a las dos", manifestó Zapata.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

La actriz aclaró que los secuestradores siempre tuvieron la intención de secuestrar a ambas hermanas, y desmintió que los hombres se llevaran a su hermana por su culpa.

"Nos levantaron a las dos. Cuando llegamos al lugar nos dijeron: 'esto es un secuestro y queremos el dinero de este señor, y queremos 5 millones de dólares'. Y ellos dijeron: '¿y ella quién?', y les dije que era mi hermana. Pero bueno, la maldad humana impera", reiteró.

Laura Zapata también expresó que actualmente no mantiene relación con sus hermanas, principalmente con Ernestina pues en el libro que escribió la acusa entre líneas de haber sido la autora intelectual del secuestro.

"No existe, yo terminé mi relación con todas ellas. No es un libro, es un pasquín que empezaba diciendo, me siento la princesa de un cuento, estás mal, ve a terapia y si es un cuento es un cuento de terror. Ella para vender ese libro, aconsejada por un periodista de medio pelo, dieron a entender que yo era la autora intelectual del secuestro. Y entonces tiene que terminar con este tipo de relación. Es una mentira que duele mucho, La maldad humana impera desafortunadamente en ciertos seres humanos, pero hay que cortarla".

FUENTE: REDACCIÓN