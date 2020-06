Lea Michele, acusada de racismo por una compañera de "Glee"

"¿Recuerdas cuando convertiste mi primer trabajo en televisión en un infierno? Porque yo nunca lo olvidaré. Creo recordar que dijiste a todo el mundo que si tuvieras la oportunidad te cagarías en mi peluca. Entre otras traumáticas microagresiones que hicieron que me cuestionara mi carrera en Hollywood", compartió Ware mencionando el post de Michele en Twitter.

La acusación de Ware dio pie a que otros miembros del elenco de "Glee" respondieran poniéndose de su parte. Alex Newell, que interpretó a Unique, contestó con un meme en el que se podía leer "A por ella". Amber Riley, Mercedes Jones en la ficción, también posteó un enigmático meme.

Pero quien no dudó en contar su historia fue Dabier, que apareció en un único episodio en el año 2014. "No me dejaste sentarme en la mesa con los otros miembros del reparto porque 'no era parte de eso'. Que te jodan, Lea", afirmó.

Por el momento Michele no ha hecho ninguna declaración respecto a estas acusaciones.