viernes 12  de  septiembre 2025
CELEBRIDADES

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks confirman compromiso en redes sociales

Este será el segundo matrimonio de Hemsworth. El actor estuvo casado con la cantante y actriz Miley Cyrus, con quien mantuvo una larga relación, desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2020

Los actores Liam Hemsworth y Gabriella Brooks.

Los actores Liam Hemsworth y Gabriella Brooks.

Captura de pantalla/Instagram/@gabriella_brooks
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Liam Hemsworth está listo para lanzarse al agua por segunda vez. El actor australiano le propuso matrimonio a su novia, Gabriella Brooks, con quien mantiene una relación desde hace casi seis años. La noticia fue confirmada por la actriz australiana en Instagram.

La intérprete de 29 años compartió un carrusel de tres fotos. La primera es un retrato blanco y negro de la pareja, en el que Brooks abraza por detrás a Hemsworth y deja ver la jota en su dedo anular izquierdo; la segunda, es un paisaje que muestra al mar durante la puesta del sol; y finalmente la última imagen es una fotografía de su mano luciendo el anillo de diamantes sobre una sábana blanca.

Lee además
El diseñador de moda italiano Giorgio Armani saluda al público al final del desfile de Alta Costura primavera/verano 2018, el 23 de enero de 2018 en París. El gran diseñador italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años rodeado de sus seres queridos, según anunció su compañía el 4 de septiembre de 2025. 
MODA

Revelan detalles del testamento de Giorgio Armani
En esta foto de archivo tomada el 20 de noviembre de 2021, el cantante británico Edward Christopher Sheeran, también conocido como Ed Sheeran, posa en la alfombra roja antes de la 23ª ceremonia de los Premios de Música NRJ en el Palais des Festivals en Cannes, sureste de Francia. 
MÚSICA

Ed Sheeran estrena el disco "Play"

La publicación está acompañada de un emoji de corazón blanco.

Romance

La pareja fue vista por primera vez junta en diciembre de 2019, durante un brunch con los padres del actor, Craig y Leonie , en Byron Bay, Nueva Gales del Sur, Australia. Aunque ninguno había confirmado el romance, fuentes aseguraban que estaban juntos.

"Liam y Gabriella han pasado mucho tiempo juntos en Australia", dijo a People en enero de 2020, y agregó que la relación se estaba poniendo seria.

Pero fue dos años después, en junio de 2021, que Gabriella publicó por primera vez una foto junto al intérprete, acompañados por su hermano, Chris Hemsworth, y su esposa, Elsa Pataky, y Luciana Barroso, en la Cena de Oro 2021 en Sídney.

Desde entonces, ambos empezaron a compartir contenido del otro.

Este será el segundo matrimonio de Hemsworth. El actor estuvo casado con la cantante y actriz Miley Cyrus, con quien mantuvo una larga relación, desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2020, cuando concretaron su divorcio.

Temas
Te puede interesar

Peso Pluma se une como embajador al Consejo de Diseñadores de Moda de América

Irlanda advierte que se retirará de Eurovisión-2026 si Israel participa

Natti Natasha dice que revelará el sexo de su bebé en los Premios Juventud

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

USCIS: Los requisitos obligatorios para renovar la green card si caduca

Jugadores del Barcelona celebran luego de un gol en un partido amistoso en Seúl, el 31 de julio de 2025.
FÚTBOL

Barcelona se estrena como local en un estadio de solo 6.000 localidades

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla con periodistas.
WASHINGTON

La vergonzosa postura de demócratas en el Congreso por el asesinato político de Kirk

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

La influencer venezolana Isabella Ladera y la cantante colombiano Béele llegan a la 37ª edición de los Premios Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 20 de febrero de 2025.
POLÉMICA

Aseguran que fue filtrado otro video íntimo de Isabella Ladera y Beéle

Te puede interesar

Steve Cody, concejal de Palmetto Bay, en Miami-Dade-
REPUDIO

Piden renuncia de concejal de Palmetto Bay por calificar de "sacrificio apropiado" asesinato de Charlie Kirk

Por DANIEL CASTROPÉ
Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona video
SUCESOS

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona

Jornada electoral en Miami Beach
FALLO JUDICIAL

Luz verde a Florida para restringir recolección de firmas por no ciudadanos en iniciativas electorales

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla con periodistas.
WASHINGTON

La vergonzosa postura de demócratas en el Congreso por el asesinato político de Kirk

El FBI publicó un par de fotografías del posible autor material del disparo que hirió mortalmente a harlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. 
INVESTIGACIÓN

El FBI publica nuevas fotos de una persona de interés en el asesinato de Charlie Kirk