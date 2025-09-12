viernes 12  de  septiembre 2025
REALEZA

Príncipe Harry sorprende con visita a Ucrania

El príncipe tiene previsto reunirse con la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, y con unos 200 veteranos del país invadido por Rusia en febrero de 2022

El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.

El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.

AFP/Henry Nicholls

KIEV.- El príncipe Harry realizó el viernes una visita sorpresa a Ucrania para apoyar a los soldados heridos en la guerra con Rusia, informó el diario británico The Guardian.

Enrique llegó la madrugada del viernes a Kiev en un tren nocturno, indicó el periódico, que publicó fotos de él en un vagón de lujo y en el andén de la capital ucraniana.

Lee además
La cantante argentina Cazzu y su hija Inti.
CONTROVERSIA

Cazzu recibe el respaldo de padres de Nodal en medio de disputa por su hija
Physical Graffiti, Led Zeppelin.
MÚSICA

Led Zeppelin, Physical Graffiti cumple 50 años

Su visita coincide con el de la nueva ministra de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, en lo que constituye su primera visita al extranjero desde que asumió el cargo la semana pasada.

Viaje

El príncipe viajó a Ucrania junto con un equipo de su fundación Invictus Games, que apoya a los militares heridos.

"No podemos detener la guerra, pero lo que sí podemos hacer es todo lo posible para ayudar en el proceso de recuperación", declaró Enrique al diario The Guardian.

El príncipe tiene previsto reunirse con la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, y con unos 200 veteranos del país invadido por Rusia en febrero de 2022.

Enrique, que cumple 41 años el lunes, se reunió esta semana por primera vez en casi dos años con su padre, el rey Carlos III.

Desde 2020 vive en California junto a su esposa Meghan Markle, y sus hijos, tras distanciarse de la familia real.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Carin León hace historia en icónico escenario de Las Vegas

Karol G dice presente en concierto por la unidad desde el Vaticano

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks confirman compromiso

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

USCIS: Los requisitos obligatorios para renovar la green card si caduca

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla con periodistas.
WASHINGTON

La vergonzosa postura de demócratas en el Congreso por el asesinato político de Kirk

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona video
SUCESOS

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona

Los miembros del Parlamento Europeo participan en una sesión de votación durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 12 de marzo de 2025. video
IDEOLOGÍA

Polémica en el Parlamento Europeo: la izquierda rechaza el minuto de silencio por Charlie Kirk

Te puede interesar

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense
Operativo

Joven de 22 años sería el asesino de Kirk, autoridades lo tienen en custodia

Steve Cody, concejal de Palmetto Bay, en Miami-Dade-
REPUDIO

Piden renuncia de concejal de Palmetto Bay por calificar de "sacrificio apropiado" asesinato de Charlie Kirk

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona video
SUCESOS

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona

Jornada electoral en Miami Beach
FALLO JUDICIAL

Luz verde a Florida para restringir recolección de firmas por no ciudadanos en iniciativas electorales