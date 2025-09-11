jueves 11  de  septiembre 2025
FAMOSOS

Peso Pluma se une como embajador al Consejo de Diseñadores de Moda de América

A inicios del 2025, el intérprete debutó en la Semana de la Moda de Nueva York en el desfile otoño/invierno 2025 de Browne

Peso Pluma recibe el primer premio de la noche en los Latin AMAS el 25 de abril de 2024 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Peso Pluma recibe el primer premio de la noche en los Latin AMAS el 25 de abril de 2024 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Cortesía/Televisa Univision
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Peso Pluma ha marcado un nuevo hito como exponente del regional mexicano al convertirse en el primer intérprete de este país en unirse como embajador al Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) para la Semana de la Moda de Nueva York 2025.

El cantante asistió este 10 de septiembre a un cóctel de bienvenida que se llevó a cabo en Rockefeller Center de Nueva York con motivo de inaugurar el cotizado evento de moda en el que grandes marcas presentarán las colecciones correspondientes a la temporada primavera-verano 2026.

Lee además
En esta foto de archivo tomada el 20 de noviembre de 2021, el cantante británico Edward Christopher Sheeran, también conocido como Ed Sheeran, posa en la alfombra roja antes de la 23ª ceremonia de los Premios de Música NRJ en el Palais des Festivals en Cannes, sureste de Francia. 
MÚSICA

Ed Sheeran estrena el disco "Play"
El trofeo aparece antes del 68º Festival de la Canción de Eurovisión 2024 el 11 de mayo en el Malmo Arena, en Malmo, Suecia.  
MÚSICA

Irlanda advierte que se retirará de Eurovisión-2026 si Israel participa

En la cita estuvieron presentes al presidente del CFDA, Thom Browne; la ex editora de Vogue, Anna Wintour; artistas musicales como su novia Kenia Os, Young Miko, y los diseñadores Michael Kors y Anna Sui.

"El intérprete, quien se ha destacado por llevar atuendos elegantes, sobrios y vanguardistas, alejados de lo convencional al género que representa, lució impecable con un look completamente en negro a juego con su pareja que eligió un atuendo vintage de corsé que combinó con falda maxi y guantes blancos", reportó People en Español. .

A inicios del 2025, el intérprete debutó en la Semana de la Moda de Nueva York en el desfile otoño/invierno 2025 de Browne.

Ahora, se espera que Peso Pluma participe en NYFW Live en el Rockefeller Center, dicha iniciativa transmitirá las colecciones al público del 11 al 16 de septiembre, con la modelo egipcia Anok Yai y la cantante urbana boricua Young Miko.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por La Doble P (@pesopluma)

Temas
Te puede interesar

Natti Natasha dice que revelará el sexo de su bebé en los Premios Juventud

Actriz Nina Dobrev y el deportista Shaun White ponen fin a su compromiso

Muere a los 95 años Alicia Vásquez, madre de Juanes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Jugadores del Barcelona celebran luego de un gol en un partido amistoso en Seúl, el 31 de julio de 2025.
FÚTBOL

Barcelona se estrena como local en un estadio de solo 6.000 localidades

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.
MÚSICA

Karol G hace historia con "Si Antes Te Hubiera Conocido"

La influencer venezolana Isabella Ladera y la cantante colombiano Béele llegan a la 37ª edición de los Premios Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 20 de febrero de 2025.
POLÉMICA

Aseguran que fue filtrado otro video íntimo de Isabella Ladera y Beéle

Esta captura de pantalla de un video de Amy King muestra al activista juvenil e influencer conservador, Charlie Kirk, hablando durante un evento público en la Utah Valley University, minutos antes del crimen en su contra, en Utah, el 10 de septiembre de 2025.
¿Crimen dirigido?

Trump culpa a retórica de "la izquierda radical" el asesinato de joven activista

Te puede interesar

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla con periodistas.
WASHINGTON

La vergonzosa postura de demócratas en el Congreso por el asesinato político de Kirk

Por Leonardo Morales
Los miembros del Parlamento Europeo participan en una sesión de votación durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 12 de marzo de 2025. video
IDEOLOGÍA

Polémica en el Parlamento Europeo: la izquierda rechaza el minuto de silencio por Charlie Kirk

Jacqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah. 
HOMENAJE

Hialeah honra a víctimas del 11 de septiembre en el 24.º aniversario de los atentados

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

El FBI publicó un par de fotografías del posible autor material del disparo que hirió mortalmente a harlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. 
INVESTIGACIÓN

El FBI publica nuevas fotos de una persona de interés en el asesinato de Charlie Kirk