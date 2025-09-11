Peso Pluma se une como embajador al Consejo de Diseñadores de Moda de América

Peso Pluma recibe el primer premio de la noche en los Latin AMAS el 25 de abril de 2024 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

MIAMI.- Peso Pluma ha marcado un nuevo hito como exponente del regional mexicano al convertirse en el primer intérprete de este país en unirse como embajador al Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) para la Semana de la Moda de Nueva York 2025.

El cantante asistió este 10 de septiembre a un cóctel de bienvenida que se llevó a cabo en Rockefeller Center de Nueva York con motivo de inaugurar el cotizado evento de moda en el que grandes marcas presentarán las colecciones correspondientes a la temporada primavera-verano 2026.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Council of Fashion Designers of America (@cfda)

En la cita estuvieron presentes al presidente del CFDA, Thom Browne; la ex editora de Vogue, Anna Wintour; artistas musicales como su novia Kenia Os, Young Miko, y los diseñadores Michael Kors y Anna Sui.

"El intérprete, quien se ha destacado por llevar atuendos elegantes, sobrios y vanguardistas, alejados de lo convencional al género que representa, lució impecable con un look completamente en negro a juego con su pareja que eligió un atuendo vintage de corsé que combinó con falda maxi y guantes blancos", reportó People en Español. .

A inicios del 2025, el intérprete debutó en la Semana de la Moda de Nueva York en el desfile otoño/invierno 2025 de Browne.

Ahora, se espera que Peso Pluma participe en NYFW Live en el Rockefeller Center, dicha iniciativa transmitirá las colecciones al público del 11 al 16 de septiembre, con la modelo egipcia Anok Yai y la cantante urbana boricua Young Miko.