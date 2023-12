Líder de Maná asegura que no quiere colaborar con Bad Bunny

En una entrevista que concedió a El Mundo de España, el intérprete de Rayando el Sol comentó que su hijo Dalí le propuso incursionar en el género con el objetivo de que la banda continúe sumando éxitos. No obstante, a Fher, como es comúnmente conocido, no le hizo gracia el consejo.

"Me está diciendo que debo tocar un poco de reggaetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bud Bunny", declaró.

Rechazo del género

A juicio del músico, el lenguaje que se utiliza en la corriente musical no es de su agrado y no celebra que la música latina actualmente sea identificable por expresiones que considera vulgares."

Estamos invadidos por el reggaetón. Es lamentable, sí, porque el reguetón nos ha invadido los escenarios de música latina. El lenguaje del reguetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor", destacó.

Olvera también acotó que muchas canciones también expresan violencia, algo con lo que él no se identifica. "Creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento".

"Igual es que ya me estoy haciendo viejo", bromeó.

Por último, agregó que si hay una figura dentro de la industria del urbano que le parece increíble es la de Rosalía, a quien admira y aspira poder trabajar juntos.

"Hace cosas impresionantes. Te pone la carne chinita. Vamos a tratar de incorporar algo de flamenco porque nosotros tenemos un poco de sangre indígena, un poco azteca y un poco española", concluyó.