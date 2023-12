Ricardo Arjona anuncia su retiro de los escenarios por problemas de salud

En el texto, Arjona resaltó que en las últimas semanas ha tenido que someterse a seis infiltraciones en la columna para poder mantenerse en pie y cumplir con el compromiso que tenía con sus seguidores. Sin embargo, destacó que ya es tiempo de encarar la situación, pues no puede seguir postergando la cirugía a la que debe someterse.

"A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos, mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida", expuso.

¿Un retiro definitivo?

Aunque esto evidencia un retiro inminente de la escena musical por un tiempo, el artista dejó claro que mantiene la esperanza de poder volver para seguir compartiendo con quienes lo han acompañado en toda su trayectoria.

Sin embargo, dejó claro que de no encontrar un motivo más grande para volver, prefiere conservar en su memoria los buenos momentos que la música le ha regalado.

"Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó", aseveró.

Recordó que siempre fue un hombre bohemio que estuvo en desacuerdo con muchas cosas de la industria; pero agradeció la oportunidad y se mostró satisfecho con sus logros.

Concluyó su mensaje recordando quién era y proclamando que la dolencia que hoy padece, pronto será un problema del pasado.

"Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón".