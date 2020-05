Lisa Kudrow defiende "Friends" tras las últimas críticas

En una entrevista con The Times la actriz habló sobre las críticas por el "elenco completamente blanco" de la serie, asegurando que la ficción debía ser vista "como una cápsula del tiempo y no como algo que hicimos mal". Kudrow admite que no se arrepiente de interpretar el papel de Phoebe Buffay, pero cree que la historia tendría más diversidad si se rodara hoy. "No tendría un reparto únicamente blanco, eso seguro", reconoció.