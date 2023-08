Lissette lamenta la muerte del cantautor Chico Novarro

VIDEO Dolly Parton se une a los Beatles para cantar "Let It Be"

“Me faltan palabras para expresar lo que siento por la partida de mi adorado Chico. Nos conocimos al principio de los años 70 en Buenos Aires, cuando fui a grabar un disco. Sus canciones me impactaron desde que me cantó varias en el estudio de grabación. ¿Qué decir? Me gustaban todas”, dijo Lissette desde Puerto Rico, donde se prepara para dos conciertos en el Centro de Bellas Artes.

“Ahí empezó nuestra gran amistad que ha durado por siempre. Ayer se nos fue, pero se queda en nuestro corazón y en nuestras almas su talento, su amistad y simpatía, su sonrisa y su sentido del humor. (…) Adiós, amigo del alma... nos volveremos a encontrar”, destacó la cubana.

Durante su carrera, la afamada estrella de la canción grabó más de una decena de canciones de Novarro, entre ellas algunos de sus grandes éxitos como Debut y despedida, Carta de un león a otro, Al diablo la noche y Un sábado más, la cual adaptó para Puerto Rico con la aprobación de Novarro.

No obstante, la relación entre ambos artistas fue amena, e incluso Novarro reconoció que Lissette fue la gran inspiración detrás de Algo contigo, uno de los temas más emblemáticos de las más de 700 canciones que compuso el argentino durante su carrera.

“Me enamoré perdidamente de ella cuando la conocí y empezamos a trabajar juntos, pero ella no quería nada conmigo. Quería que fuéramos amigos y nada más. Empecé a escribir mis sentimientos en esa canción, pero no la terminé hasta varios años después porque me dolía mucho su rechazo romántico. A Dios gracias supimos salvar nuestra gran amistad”, comentó el compositor en el pasado.

Por su parte, el cantautor cubano Willy Chirino, quien ha estado casado con Lissette durante 43 años, se siente honrado de que su compañera haya sido la inspiración de tan romántica letra. “Es una de las canciones de amor más bellas de todos los tiempos y siento mucho orgullo de que Lissette haya inspirado a este genio musical a escribirla. Chico fue un gran amigo, un tipo fenomenal y lo vamos a extrañar muchísimo”.

