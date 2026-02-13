viernes 13  de  febrero 2026
Llega a las salas de cine "Whistle", la nueva apuesta por el terror paranormal

Entrevista con Dafne Keen, protagonista de Whistle, un largometraje donde la muerte persigue a un grupo de jóvenes luego de escuchar un silbato maligno

Un misterioso objeto invoca a la muerte en Whistle. 

Un misterioso objeto invoca a la muerte en Whistle. 

Cortesía/ IFC y Shudder
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND

MIAMI.- Ya está en cartelera Whistle, la nueva apuesta por el terror paranormal de IFC y Shudder. Ambientada en una escuela sacudida por una serie de repentinas muertes, la historia se centra en Chrys (Dafne Keen), una joven huérfana que es acogida por su primo e intenta adaptarse a su nuevo hogar.

Introvertida, lidiando con el duelo y un pasado marcado por la adicción, Chrys intentará llevar una vida "normal" sin imaginarse que deberá enfrentarse a sus peores miedos luego de escuchar un silbato que atrae la muerte.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la actriz española de ascendencia británica Dafne Keen (Logan, Deadpool & Wolverine), quien reveló cuáles son sus principales miedos, los puntos que más le llamaron la atención del guión de Whistle, su compleja relación con el género de horror y cómo perdió la voz durante el rodaje.

