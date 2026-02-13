viernes 13  de  febrero 2026
DECLARACIONES

Trump visitará Venezuela, pero sin especificar la fecha

"Visitaré Venezuela" dijo el presidente Donald J. Trump a preguntas de un periodista en la Casa Blanca, aunque luego añadió respecto a fecha: "No lo hemos decidido".

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

SAUL LOEB / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el viernes que visitará Venezuela, aunque no precisó la fecha.

"Visitaré Venezuela" dijo a preguntas de un periodista en la Casa Blanca, aunque luego añadió respecto a fecha: "No lo hemos decidido".

Trump ordenó una operación militar en Venezuela el 3 de enero que acabó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la intervención más grave en la región desde la remoción de Manuel Noriega de Panamá en 1989.

El Presidente efectuó esas declaraciones antes de dirigirse hacia una base militar en Carolina del Norte para reunirse con militares que participaron en la captura de Maduro, ahora a espera de juicio en Nueva York por narcotráfico.

Preguntado sobre si reconocía a la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como la líder legítima en Venezuela, Trump respondió: "ya lo estamos haciendo".

Las relaciones con Venezuela son "tan buenas como uno podría desear", declaró Trump. Rodríguez está haciendo "un gran trabajo", añadió.

El mandatario estadounidense consiguió en pocas semanas que Venezuela accediera a poner su explotación petrolera bajo control estadounidense.

FUENTE: Con información de AFP.

